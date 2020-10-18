立院報告：修憲先降門檻 再修實質內容

立法院成立修憲委員會，討論修憲廢考監等憲政議題，但目前修憲門檻高，是否要先下修，也成討論議題。（本報資料照片）

修憲是本屆立法院的重點之一，修憲門檻也是討論焦點，立法院法制局報告指出，為了讓國家得以與時俱進而適時調整，修憲門檻的調降宜列為修憲重要課題，修憲門檻過高，各界已有共識、爭議少，可以先降修憲門檻，再修憲法實質內容。

報告指出，中華民國憲法是剛性憲法，修正憲法程序比一般法律嚴格，第七次修憲時，將憲法修正訂定很高的門檻，依照憲法增修條文第12條規定，必須經立法院立法委員四分之一提議，四分之三出席，及出席委員四分之三決議，提出憲法修正案，公民投票 門檻則為中華民國自由地區選舉人有效同意票過選舉人總額的半數。

報告指出，若以立院113位立委計算，需要85席立委出席，另以今年總統選舉人總額約1930萬人估計，修憲案至少需超過965萬人投票同意才能通過。

法制局報告指出，觀察世界各國修憲門檻，很難看到像台灣這樣的「超級高門檻」，為讓憲政制度得以因應國內政經發展，適時調整，建議調降修憲門檻修正為立法院四分之一提議、三分之二出席，及出席立委三分之二決議。公民複決時，以經中華民國自由地區選舉人投票複決，投票人數達選舉人總額二分之一以上，且有效投票數超過二分之一同意，就算通過。

門檻怎麼修 藍綠無共識

對於立法院法制局建議調降修憲門檻，立法院朝野各黨團看法不一，民進黨 、民眾黨、時代力量黨團皆表示樂觀其成，也希望此議題能成為修憲共識；國民黨 團稱黨內目前意見不一，仍待取得一致意見。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，修憲高門檻是修憲難以推動的原因之一，這會是民進黨團列為修憲的目標之一；民眾黨團總召賴香伶表示，目前已有黨團版本待連署，希望能延續之前推的18歲公民權提案，獲得他黨立委支持完成連署。

時代力量黨團也支持調降修憲門檻，黨團總召邱顯智說，時力對修憲的原則就是有共識的先處理，未來若各黨團對該議題有要推動的共同方向，絕對樂於參與。

國民黨團書記長林奕華則表示，過去好幾次討論修憲最後都沒進展，現在好不容易成立修憲委員會，黨團目前還在鼓勵立委提案的階段，還沒有具體討論哪些修法內容是未來重點，黨團內部有討論修憲門檻，正反意見都有，還沒具體討論黨團立場。