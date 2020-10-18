立院報告：修憲先降門檻 再修實質內容
修憲是本屆立法院的重點之一，修憲門檻也是討論焦點，立法院法制局報告指出，為了讓國家得以與時俱進而適時調整，修憲門檻的調降宜列為修憲重要課題，修憲門檻過高，各界已有共識、爭議少，可以先降修憲門檻，再修憲法實質內容。
報告指出，中華民國憲法是剛性憲法，修正憲法程序比一般法律嚴格，第七次修憲時，將憲法修正訂定很高的門檻，依照憲法增修條文第12條規定，必須經立法院立法委員四分之一提議，四分之三出席，及出席委員四分之三決議，提出憲法修正案，公民投票門檻則為中華民國自由地區選舉人有效同意票過選舉人總額的半數。
報告指出，若以立院113位立委計算，需要85席立委出席，另以今年總統選舉人總額約1930萬人估計，修憲案至少需超過965萬人投票同意才能通過。
法制局報告指出，觀察世界各國修憲門檻，很難看到像台灣這樣的「超級高門檻」，為讓憲政制度得以因應國內政經發展，適時調整，建議調降修憲門檻修正為立法院四分之一提議、三分之二出席，及出席立委三分之二決議。公民複決時，以經中華民國自由地區選舉人投票複決，投票人數達選舉人總額二分之一以上，且有效投票數超過二分之一同意，就算通過。
門檻怎麼修 藍綠無共識
對於立法院法制局建議調降修憲門檻，立法院朝野各黨團看法不一，民進黨、民眾黨、時代力量黨團皆表示樂觀其成，也希望此議題能成為修憲共識；國民黨團稱黨內目前意見不一，仍待取得一致意見。
民進黨團書記長莊瑞雄表示，修憲高門檻是修憲難以推動的原因之一，這會是民進黨團列為修憲的目標之一；民眾黨團總召賴香伶表示，目前已有黨團版本待連署，希望能延續之前推的18歲公民權提案，獲得他黨立委支持完成連署。
時代力量黨團也支持調降修憲門檻，黨團總召邱顯智說，時力對修憲的原則就是有共識的先處理，未來若各黨團對該議題有要推動的共同方向，絕對樂於參與。
國民黨團書記長林奕華則表示，過去好幾次討論修憲最後都沒進展，現在好不容易成立修憲委員會，黨團目前還在鼓勵立委提案的階段，還沒有具體討論哪些修法內容是未來重點，黨團內部有討論修憲門檻，正反意見都有，還沒具體討論黨團立場。
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