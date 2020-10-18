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修憲低門檻 執政黨將可主導「國家定位」

記者賴于榛、徐偉真／台北18日電
政治大學講座教授蘇永欽。(本報資料照片)
政治大學講座教授蘇永欽。(本報資料照片)

立法院法制局建議降低修憲門檻，政治大學講座教授蘇永欽指出，憲法不是一般法律公共政策，是決定日常政治應該在什麼原則、程序下來進行，多數國家除英國外，都是採取不同程度的高門檻；一旦修憲門檻調低，在野黨杯葛權遭剔除，執政黨將可主導修憲，掌握處理國家定位的工具。

蘇永欽表示，政治有兩種模式，一種是共識決模式，無論立委比例多少，都會有一部分意見被採納，像當年立法院前院長王金平主導的國會就是以朝野協商為主；另外就是贏著全拿；兩者都是民主。但憲法不是一般法律公共政策，多數國家除了英國，都是採取不同程度的高門檻，背後的精神都是共識決。

蘇永欽說，憲法原來就是高門檻，各國皆然，關鍵是政治行動者願不願意按照修憲制度去做。他預言，一旦修憲門檻調低，未來可能還會縮短複決的公告期，而國民黨杯葛權遭剔除，任何人都看得出來，執政黨將獲得處理國家定位的工具，在兩岸博弈狀態下，絕對會對對岸帶來威脅，不過不會馬上動用。

中山大學政治系教授廖達琪表示，各國憲法修正基本上都高，主要是不希望短暫的政治波動改變憲法基本原則，因此2005年修憲後定下目前門檻，當然更深一層思考，不排除是擔心門檻過低，可能引起變更國土的討論。

廖達琪認為，就算要調低修憲門檻，也要經過目前修憲門檻的同意，這就是有高度共識帶來的結果，因此調低門檻不一定是傷害，而是考驗大家對於降低門檻共識夠不夠高，若無法通過，就代表維持門檻是現今的共識；調低的風險是在民粹主義下，門檻若太低，恐像公投門檻一樣調來調去。

政大法學院副教授廖元豪說，修憲門檻是否太高，見仁見智。修憲門檻高，代表每次修必須是極高共識，像美國修憲要四分之三州通過，200年來才修27條，美國憲法有比我們嚴重的瑕疵，選舉人團制度現在看來落伍到不行，「我們的憲法難道有比這個更大的瑕疵嗎？似乎沒有」。

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