中天新聞撤照？馬英九籲蔡政府「懸崖勒馬」

馬英九質疑，蔡政府若真將中天新聞台撤照，將侵蝕言論自由與民主的核心。行政院重申NCC有獨立性不受民意和政府干擾。圖為中天電視總部。(記者林澔一／攝影)

中天新聞台關台傳聞不斷，前總統馬英九 昨說，撤銷新聞台執照在民主國家極為嚴重，蔡英文總統稱中共打壓言論自由的香港，難道自己箝制言論自由要超越戒嚴時代、超越香港？行政院表示，國家通訊委員會（NCC）獨立審查，從馬政府到蔡政府都一樣。

馬英九表示，蔡總統今年1月接受美國 時代雜誌(TIME)專訪時說，「台灣 的言論自由應該是亞洲數一數二的，這是亞洲最自由的地方之一，對媒體來講是一個最好的環境」；言猶在耳，蔡才剛高票連任，切莫重創台灣民主，趕快懸崖勒馬。

馬也說，蔡政府若真將中天新聞台撤照，將侵蝕言論自由與民主的核心，且民進黨執政四年來，台灣與自由、民主漸行漸遠，黨產會、促轉會、中選會、陸委會等機關「東廠化」，反滲透法更成製造綠色恐怖惡法。

馬英九表示，盼美國國務院與華盛頓「自由之家」等關心台灣言論自由民主制度的國際友人，一起關切中天新聞台換照案，不要讓關閉新聞台、打壓言論自由等極權國家才會做的醜事，在台灣發生。

行政院發言人丁怡銘說，當年馬政府時代中天換照，多數外審委員反對中天換照，但NCC內審還是通過有條件換照，正因NCC有獨立性不受民意和政府干擾。

據指出，2014年太陽花學運期間，「新聞龍捲風」政論節目揶揄女性學運參與者的身體、服裝，引發數千通檢舉電話抗議，亦遭NCC罰款，並列為「換照觀察項目」，不少公民團體都主張撤銷中天執照；外部委員組成換照審查委員會，出席11位委員中，六人給予不及格分數，僅五人給予及格分數，依法因未達不同意的三分之二門檻，NCC最後仍許可換照。