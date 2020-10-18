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劍指2024？鄭文燦：不會不動如山

台灣新聞組╱台北18日電
桃園市長鄭文燦（左）和新北市長侯友宜（右）被視為總統熱門人選，鄭說，侯的優點在於沒政治味；侯則回說，謝謝關心。(本報資料照片)
桃園市長鄭文燦（左）和新北市長侯友宜（右）被視為總統熱門人選，鄭說，侯的優點在於沒政治味；侯則回說，謝謝關心。(本報資料照片)

副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，被視為民進黨下屆總統熱門人選。對於行政院長蘇貞昌點名未來總統，鄭文燦坦言，「我不能說我不動如山」，但他的心很定，從政要一步一步來。賴清德昨回台南舉辦粉絲座談會，有女粉絲表態四年後一定為賴投下重要一票，賴清德微笑以對，盡在不言中。

民進黨內將賴清德和鄭文燦暱稱為「大阿哥、二阿哥」，兩人競合成焦點。政壇人士指出，鄭文燦風格很像高雄市前市長陳菊，執政時大撒幣、大挖對手樁腳，宛如「花媽2.0」；賴清德則在蔡英文總統身邊與聞國政，蓄積政治能量，一場新潮流內戰恐難避免。

賴清德五二○上任後頻訪中南部，經常下鄉行程滿檔。賴清德昨不僅為台中建國市場揭牌，也回台南舉辦粉絲座談會；外號「賴神」的賴清德昨天出席活動時一語雙關說「要神也要人」，地方視為2024提前暖身動作。

壹電視播出鄭文燦專訪，對於2024，鄭說他不能說不動如山，但他心是很定的，心定才會做好每天的工作。鄭文燦說，他和賴的關係算很好，但賴某些程度確實「很執著」，這是優點，從政時需要一點自己價值的堅持。至於國民黨籍新北市長侯友宜，鄭文燦說，侯的優點在沒有政治味道，跟國民黨保持距離，他還笑稱侯友宜「很會躲」，有些選舉活動都躲幾次再去，想表達「不是那麼國民黨」。

侯友宜昨說，目前他最重要的是市政工作，謝謝鄭對他的關心。

對於鄭自稱「不會不動如山」，台北市長柯文哲昨先搖搖頭，隨後再回「自然就好」；柯文哲昨出席民眾黨國家治理論壇致詞時指出，藍綠從來沒有在想如何讓人民過更好的生活，卻每天批評他沒有中心思想。

副總統賴清德（右三）17日回台南，粉絲熱情擊掌，地方視為2024起手式。(記者鄭...
副總統賴清德（右三）17日回台南，粉絲熱情擊掌，地方視為2024起手式。(記者鄭維真／攝影)

賴清德 國民黨 侯友宜

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