布局2022！綠派系卡位 藍攻北北桃

藍綠布局2022年縣市長大選，民進黨 立委郭國文本周將提案，限制黨內初選競選經費，被視為要卡住其他資源豐富的黨內對手；國民黨 中央則著手盤點22縣市選情，鎖定非執政縣市要重點搶攻台北市、桃園市、基隆市與新竹市。

郭國文提案修改「公職人員選罷法」第41條，對各種公職人員競選經費做出最高金額限制，同時適用政黨黨內初選。黨內解讀，該案直指正國會立委陳亭妃和海派立委王定宇，2022縣市長黨內初選提前開打。

郭國文表示，該提案沒有任何針對性，由於部分縣市黨內初選過關即大選過關，因而在黨內初選階段競選花費即相當高昂，實為選舉怪象，同時也有違政治透明化，不利民眾判斷與監督。

陳亭妃說，樂見從嚴規範，初選過程經常有抹黑、造謠等意圖使人不當選之情事，她也贊同將選罷法「以散布謠言或傳播不實之事」的相關罰則適用政黨初選。一位海派人士說，對於完備黨內遊戲規則的提案當然支持，台南目前仍以新潮流勢力最強大，新系提案頗有防備其他派系的意味。

相較於執政黨內部磨刀霍霍，國民黨組發會主委李哲華指出，黨中央已逐一盤點各縣市政治現況，蒐集執政14縣市施政表現評價；黨主席江啟臣 也由黨團陪同拜會各執政縣市團隊，了解需求並予以補強。

國民黨人士說，非執政縣市中，國民黨將重點搶攻台北市、桃園市、基隆市與新竹市，初估都有勝選機會。2022縣市長選戰北北桃若能成為領頭羊，複製2018「韓流」盛況，就能拉抬藍營整體選情。