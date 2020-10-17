黑白集／給「渣男」多說幾句 讓「天然獨」清醒一點

民進黨新境界文教基金會副執行長吳怡農日前提出「全民皆兵論」，退輔會主委馮世寬15日在立院一度回應以「那個渣男啦，不要聽他的」。吳怡農16日用影片發聲明表示，保家衛國是大家共同的目標。（圖：取自吳怡農提供影片）

綠營新貴吳怡農提出「全民皆兵」、「在家當兵」的構想，國防部 前部長馮世寬直斥：「那個渣男，不要聽他的。」後來馮世寬改口，稱許吳怡農有智慧，但想法偏離主題，不能「為了選舉」在那裡大唱高調。「為選舉」，是馮世寬對渣男的不屑。

一個是50多年軍職生涯的將領，小時候還在街頭賣過豆腐；一個是出身政治世家的金融新貴，30多歲才返台當兵，兩人對於防衛台灣 的認知必然天差地別。對吳怡農那套「全民在家當兵」的說法，馮世寬嗤之以鼻，自可想像。但馮世寬如果不是一巴掌打下去，而給渣男多點說明的機會，或許對天然獨世代的清醒作用還大一些。

最近兩岸氣氛緊繃，共軍 演習接二連三，台航空識別區迭遭侵擾，連飛東沙的軍包機都遭香港要求折返。而台灣年輕世代心裡想的都是：一旦開戰，美軍會來馳援，自己卻拒絕當兵。因此，此時吳怡農倡議「全民皆兵」，無論是否可行，至少能讓新世代認真想想「戰爭」與「代價」，想想自己的角色。

最近一期《經濟學人》報導兩岸交鋒，標題寫著「防衛台灣變得更艱難、更昂貴、更血腥」。武器昂貴的問題比較容易解決，只要人們勒緊腰帶即可應付；艱苦的問題，需要用意志克服；但血腥呢？「在家當兵」不會流血嗎？