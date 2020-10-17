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中天傳將撤照 馬英九：撐香港蔡總統讓台灣超越戒嚴？

記者周志豪／台北17日電

中天電視台傳將遭撤照引發爭議，前總統馬英九上午在臉書批評，撤銷電視新聞台執照在民主國家是極為嚴重的事，蔡總統才稱要撐言論自由遭中共打壓的香港，難道自己對言論自由的箝制要超越戒嚴時代？超越香港？若中天真被撤照，台灣的言論自由又由誰來撐？

馬英九說，蔡英文總統在今年1月美國「時代雜誌」專訪時才說「台灣的言論自由應該是亞洲數一數二的，這是亞洲最自由的地方之一，對媒體來講是一個最好的環境」。此話言猶在耳，卻傳出中天新聞台因言論得罪當道，可能被撤照。

馬英九表示，他2008年3月當選總統後，美國總統小布希賀電讚美「台灣是亞洲與世界民主的燈塔」，但民進黨執政四年來，台灣與自由、民主卻漸行漸遠。黨產會、促轉會、中選會、陸委會等機關一一「東廠化」，反滲透法更成為製造綠色恐怖的惡法。

馬英九質疑，蔡總統曾說，「台灣言論自由的邊界正被侵蝕」，但他要提醒，蔡政府若真將中天新聞台撤照，所被侵蝕的不只言論自由的邊界，而是言論自由的核心，民主的核心。馬提醒，蔡才剛高票連任，切莫重創台灣民主，趕快懸崖勒馬。

馬英九也呼籲美國國務院與華盛頓的「自由之家」（Freedom House）等關心台灣言論自由民主制度的國際友人，與台灣民眾一起關切中天新聞台換照案，不要讓關閉新聞台、打壓言論自由這種極權國家才會做的醜事，在台灣發生。

台灣 馬英九 美國

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