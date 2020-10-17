4月沒增購疫苗 專家：錯失時機

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日宣布，將暫緩50至64歲健康成人公費流感疫苗接種，把疫苗留給65歲以上長者及國小入學前幼兒等。（記者許正宏／攝影）

今年流感疫苗 開打前，到底有沒有機會加購疫苗？衛福部疾管署表示今年公費流感疫苗採購預算 早在去年即編列。但專家質疑，4月公費流感採購案才決標，此時新冠疫情已席捲全球，疾管署仍有機會增加公費流感疫苗採購量，可惜錯失時機。

前疾管局長蘇益仁表示，2003年SARS流行，當年也面臨公費流感疫苗搶打，12月緊急調度20萬劑。今年4月底，發現公費疫苗採購量比照去年，「當時就知道會出問題了。」

蘇益仁指出，如果在今年的4、5月時加購流感疫苗，當時疫苗廠還來得及加量，但8月之後，全球專家都建議增加流感疫苗施打後，全球搶買，就已來不及了。

對此，衛福部疾管署昨天指出，2020年度公費流感疫苗採購預算在去年3月5日即編列，若今年4月再決定加量採購，且需行政院主計處同意，申請加購程序冗長，恐延宕公費流感疫苗開打日期。

疾管署副署長莊人祥說，直到今年2月1日，2019年度的公費流感疫苗還剩39萬劑未接種，他坦言，當初確實無法預測到2020年度流感疫苗需求量。

國光生技指出，雞蛋培養流感疫苗產製時間需要六個月，若疾管署4月下單，增購疫苗仍有機會。衛福部近日邀集台灣 疫苗廠詢問加購疫苗的可能性，但今年搶貨嚴重，連答應要給醫療院所的自費疫苗都供不應求，不可能再有多餘的疫苗。