反萊豬3度杯葛蘇貞昌施政報告 藍營嗆倒閣

抗議執政黨黑箱作業開放萊豬進口，國民黨立委不滿閣揆蘇貞昌未道歉，16日占據官員席、備詢台及發言台，並擺放「顧健康、聽民意」等標語。（記者林伯東／攝影）

行政院長蘇貞昌昨第三度受邀赴立法院施政報告，再遇國民黨 團霸占主席台持續杯葛，黨主席江啟臣率黨籍立委輪番上陣批萊豬政策，藍營內也湧現倒閣聲音；蘇貞昌在朝野協商無共識後離開。民進黨 團總召柯建銘說，對在野黨的監督沒有意見，但「政治沒有這麼簡單。」

國民黨昨再度抬小豬道具進場，更在議場內擺出蔡英文總統、蘇貞昌等人的人型立牌，高喊「先道歉、再報告」；隨後，江啟臣率藍委痛批執政黨不顧人民健康，執意要開放萊豬進口，且宣布開放至今，沒看到任何官員站在人民立場來講話，甚至與自己過去主張截然相反，證明民進黨是一個雙標黨。

立法院長游錫堃臨時召集朝野協商，依然無共識。蘇貞昌批評國民黨團不讓報告是傲慢，不敢面對面詢答是心虛，而霸占主席台則是坐領高薪；隨後透過社群表達，無法早日施政報告真的很可惜。

國民黨團書記長林奕華說，民進黨政府不願對昨非今是、黑箱違法決策道歉，連加強把關食安措施的含瘦肉精標示與禁止幼兒吃到瘦肉精都不願意做，這是朝野協商破局原因，下周二會繼續杯葛施政報告。

柯建銘說，國民黨團要求蘇揆道歉有困難，執政黨對於在野黨監督沒有意見，但並非蘇貞昌一句道歉，朝野就真的能夠和解，「政治沒有這麼簡單。」

時代力量黨團總召邱顯智表示，民主國家負起政治責任的方式，就是在國會好好透過質詢監督施政，如果不讓蘇貞昌上台報告，反會讓行政權逃避監督。

民眾黨團副總召張其祿則說，可以用折衷的方式來處理，只要蘇貞昌承認政府是在美國壓力下同意放寬萊豬進口，並展現政府願意承擔的態度，就可讓議程走下去。

國民黨這一擋，蘇貞昌最快20日才有機會再次挑戰施政報告，破了行政院前院長江宜樺2013年因為9月政爭風波，直到10月18日才上台施政報告的紀錄。

國民黨立委洪孟楷在黨團大會表示，蘇內閣對開放美豬的錯誤決策又不願意道歉，20日應有更強力動作杯葛，包含提出不信任案。林奕華表示，這是後續向蘇究責的考慮選項之一。

國民黨提出的「公投 綁大選」和「反對含瘦肉精美豬」公投，昨天經中選會委員會審議，決議兩項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點，聽證時間正安排中；國民黨表示，中選會以重重門檻阻擋民意，就是蔡政府對人民行使直接民權的刁難與干預。