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冷眼集／超慢部署 「順時中」成犧牲者

記者 陳婕翎
公費流感疫苗接種率高，十天打掉四成，不少長者紛紛來排隊注射疫苗。（記者許正宏／攝影）
公費流感疫苗接種率高，十天打掉四成，不少長者紛紛來排隊注射疫苗。（記者許正宏／攝影）

新冠肺炎橫空出世的非常時期，衛福部疾管署今年公費流感疫苗政策卻選擇「最正常」採購接種模式，未提前專案加購又不規畫分批接種。開打首周，醫療院所疫苗即用罄，衛福部長陳時中才緊急喊話，請50至64歲民眾晚點打，「順時中」如今換來無限期「緩打」，成為衛福部「超慢部署」的犧牲者。

後疫情時期，疾管署只顧呼籲接種流感疫苗，卻無視疫苗不足的隱憂。回想年初害怕新冠肺炎的民眾把恐懼化為口罩搶購潮，專家早在3月就警告，秋冬新冠肺炎與流感恐齊報到，流感疫苗搶打潮其實早可預期。

疾管署憂流感疫情難預測，擔心疫苗分批開打，未輪到接種族群將全無保護力；一方面又未在今年4月加購疫苗，擔心行政程序冗長，恐造成進貨、開打時程延宕。但今年正逢特殊傳染病時期，透過專案申請加速審查絕對不是難事，比較難的大概是當權者願不願意直視問題。

陳時中強調50至64歲健康民眾風險不高，但別忘了五年前的流感季，50至64歲族群重症及死亡率雙雙高於65歲以上長者，衛福部因此才在隔年將該族群納入公費流感疫苗接種對象。

50至64歲民眾過去因工作忙來不及接種疫苗，成為拉低接種率的罪魁禍首，今年空出時間來打疫苗，卻被貼上害幼兒無疫苗可打的標籤，被要求無限期緩打，真的只能啞巴吃黃連。

流感疫苗 新冠肺炎 陳時中

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