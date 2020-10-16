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冷眼集／渣男罵誰？ 馮世寬的弦外之音…

記者 洪哲政、劉宛琳
退輔會主委馮世寬。（本報資料照片）
退輔會主委馮世寬。（本報資料照片）

退輔會主委馮世寬一席「渣男說」，重批民進黨智庫副執行長吳怡農，表面刀光劍影，實更蘊含軍方不滿情緒。

由於吳怡農和前參謀總長李喜明聯手提出國土防衛部隊，外界解讀，曾任國防部長的馮世寬其實劍指李喜明，形成前部長槓上前總長的戲碼，軍方也好奇，「渣男」到底是罵誰？

吳怡農和李喜明聯名提出「全民皆兵」主張，不僅貼在吳怡農臉書，兩人更大動作接受媒體訪問。軍方內部形容，「一個為選舉，一個為翻身」，馮世寬的「不理他」，恐有弦外之音的伏筆。

李喜明表示，提出國土防衛部隊的構想，目的是透過善用包括後備軍力的一切可用資源，推動台灣建立可信的嚇阻力。他不怕外界批評、只怕「拋磚無法引玉」，為了國家大事，他不計個人毀譽，但攸關國家安全的重大議題最終仍需取得全民共識。

馮世寬昨天特別表示，所有軍政計畫都要從「國安會」出來，而不是國防部，其中暗藏機鋒。因為民進黨執政後，國安會在國防、外交與兩岸政策決策角色大幅提升，吳怡農過去曾任國安會諮詢委員「助理」，馮此言即提醒吳「分際」。

李喜明去年退伍前，因與時任海軍司令黃曙光建軍理念相左，連帶與涉入國防政策挺黃的國安系統傳有嫌隙，失去再上一層樓機會。

軍方人士指出，李退伍赴美返台，藉由與蔡英文總統交好的吳怡農合作，營造「翻身」契機。

馮世寬一句「渣男、不理他」，還搬出國安會，恐怕不只針對吳怡農。國民黨立委江啟臣昨天表示，李喜明與吳怡農共同發表後備軍力政策，確實嗅得出政治動機；馮世寬心直口快，是否針對李喜明不得而知，但的確點出吳怡農「全民皆兵」與目前提升後備戰力的政策落差。

國防部 民進黨 台灣

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