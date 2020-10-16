吳怡農喊全民皆兵 馮世寬：那個渣男，別聽他的

民進黨智庫副執行長吳怡農（圖）日前提議「全民皆兵」，卻被曾任國防部長的退輔會主委馮世寬批評，「那個渣男，不要聽他的」。（取自吳怡農提供影片）

民進黨 智庫副執行長吳怡農日前提議「全民皆兵」，呼籲後備軍力應以社區為單位，讓敵軍知道登陸後仍有一場硬仗要打。曾任國防部長的退輔會主委馮世寬昨語出驚人，批評吳怡農「那個渣男，不要聽他的」，任何離開全民國防主題都是錯誤的；吳的主張，「我極不喜歡」，不能創造自己獨特的形象，目的就是為了選舉。

吳怡農日前與前參謀總長李喜明提出國土防衛部隊的構想，引發馮世寬以「渣男」抨擊。吳怡農昨天下午回應，保家衛國是大家共同的目標，在關鍵時刻，希望大家可以就事論事，回到主題的探討，從各個方案中，找出最好的方向。

吳怡農也說，「在家當兵」就是在居住的地方，保護自己、家人、鄰居，讓每個社區都有應變和抵抗的能力，一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的「國土防衛部隊」。防衛國土的任務需要全民投入，和軍隊站在一起，國防政策和任何公共議題一樣，都需要公民社會的參與和辯論。

馮世寬昨天在立法院受訪時表示，美國 和蘇俄不做的事情，台灣 不要去做，美國人都沒有在家當兵，也沒將軍備放在家裡，不要有這種想法；他講的是全民國防，偏離這個主題都不正確。

民進黨立委趙天麟質詢時特別提示馮世寬「渣男說」是講多或講快，能否將原意再講一次？馮世寬第一時間還反問，「有講渣男嗎，我不記得」，但馮隨即自我緩頰說，他認為吳是充滿智慧的年輕人，但一些想法偏離主題，「我極不喜歡」；他講的「渣男」，不是說吳是渣男，而是主張不值得考慮。

趙天麟追問，「是點子渣？」馮世寬說，他不是要傷害吳，「私底下他跟我還滿要好的」，希望吳不要太難過，「我並不是故意的」。

馮世寬也說，中華民國是大家的，不是20幾萬軍人的，但所有計畫都要從國安會出來，要廣集大家意見，不能創造自己獨特的形象，目的就是為了選舉。