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新聞評論／「台灣不能只有一種聲音」蔡政府別做出羞辱鄭南榕的事

聯合報社論
當年鄭南榕因主張「百分之百的言論自由」而自焚，現在蔡政府一些舉措正把台灣帶回警總「一言堂」時代。圖為總統蔡英文2019年4月參加鄭南榕逝世30周年追思紀念會。(本報資料照片)
當年鄭南榕因主張「百分之百的言論自由」而自焚，現在蔡政府一些舉措正把台灣帶回警總「一言堂」時代。圖為總統蔡英文2019年4月參加鄭南榕逝世30周年追思紀念會。(本報資料照片)

中天新聞台換照案最近鬧得沸沸揚揚。國家通訊傳播委員會（NCC）史無前例地將召開聽證會討論此案，中天要求受命主持的兩名特定立場委員迴避，卻遭拒絕。近日藍營智庫爆料，稱中天「關定了」。諷刺的是，陳水扁也貼出他與鄭南榕的合照，以「台灣不能只有一種聲音」勸誡蔡政府。

正如昨天本報社論所言，「民進黨正一步步背棄自己的承諾」，美豬開放如此，南鐵東移強拆民宅如此，政府企圖以中天換照打壓言論自由亦復如此。政府草率開放美豬是罔顧全民健康，強拆民宅是行政暴力，而利用「關台」來威脅並否定一個新聞台的言論和存在價值，則是赤裸裸的反民主，背棄民進黨創黨數十年追求的民主與進步價值。

中天新聞若干節目的呈現或評論方式，從嚴格的標準檢視，確有可以檢討之處。問題是，誰有資格決定它應該因此關閉，不准再發出任何聲音？誰有資格決定它應該改變口徑，說一些更迎合主政者心意的話？是少數的NCC委員嗎？還是更高層的行政院長蘇貞昌，乃至蔡英文總統？如果大家的記憶沒有遺失，關閉報紙或沒收雜誌，是威權年代的飄搖時刻才會發生的事。但在台灣民主化數十年之後，為何今天的政府還想用政治鐵腕來決定一家媒體的生死？

換一個角度看，中天的言論也許讓主政者或綠營人士感到不悅，但它反映的卻是台灣社會一隅的聲音。這類聲音或許只是少數，但民進黨難道連容納這種少數意見的心胸，也已空間不足了嗎？更進一步說，在目前電視新聞台挺獨頌綠一面倒的生態下，中天的親中挺藍立場，不正是一個自詡民主多元國家所需要的不同光譜言論？如果連這點雜音都被消除，蔡政府每天聽到的都是歌頌奉承之聲，當它沈醉於自滿，還會想到如何提升自己的施政效能嗎？

在威權年代，只要警總的一道命令，或新聞局長的一通電話，就可以叫報紙雜誌停刊，甚至撤換媒體的人事。聽起來似乎是難以想像的事，但今天NCC和行政院的一些舉措，其實正做著同樣的事。蘇貞昌去年剛就任閣揆，即粗聲開罵，迫使NCC主委詹婷怡掛冠求去。今年3月台數科取得NCC核發的新聞台執照，蘇揆震怒責怪，NCC七天後即自打嘴巴收回執照。如此濫權霸道的閣揆令人不敢恭維，但如此看上級臉色的NCC，沒有「獨立機構」的腰桿，沒有獨立行使職權的本色，不怕把台灣的言論尺度帶回警總的「一言堂」時代嗎？

一個國家的民主，始於言論自由，這也是民進黨創黨的主要追求。而今，不過是第二度執政，蔡政府已將初衷忘得一乾二淨，以為自己可以任意關閉媒體，只有吹捧唱和者可以活命。這種心態，既可鄙，又可悲。正因如此，竟連陳水扁都覺得自己有資格跳出來「指正」蔡政府，豈不諷刺至極！

當年鄭南榕因主張「百分之百的言論自由」而自焚，在遭民進黨冷落多年後，卻因為年輕世代的崇仰而被奉為烈士。蔡總統甚至將鄭南榕自焚之日訂為「言論自由日」，除強調這是他用生命留給台灣的遺產，並宣示「言論自由的社會，才有對假訊息免疫的能力」。現在，蔡政府卻正在做破壞社會免疫力的事。

我們也要提醒NCC委員：你們的責任在制訂良好的遊戲規則，並扮演客觀公正的監督者，切勿自以為是統一輿論口徑的中宣部，或負責行刑的劊子手。否則，這一刀下去，踩過鄭南榕的屍骨不說，民進黨的民主神話也將被劈成兩半。

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