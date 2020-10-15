新聞評論／換了位子換腦袋 民進黨頻頻背棄承諾

台南鐵路地下化工程展開強拆工程。(記者修瑞瑩／攝影)

只是一個尋常的十月天，民眾見證了兩場民進黨 背棄自己承諾的大戲。一場是，台南鐵路地下化工程的最後拆遷抗爭，政府在大批警力戒護下突襲架走抗爭者，強行拆除老屋，重演當年民進黨極力抗爭的苗栗「大埔事件」；另一場，是開放美豬進口在立院的攻防，經濟部長王美花拒絕增列報關貨號以區隔萊豬和非萊豬的內臟；一則違背民進黨過去反美豬美牛堅持的「零檢出」立場，更違背它一向主張的「透明」原則，讓民眾陷於無法區辨的風險。

如果沒有當年民進黨反大埔拆遷、反文林苑的連串演出，無法映照蔡政府今天強拆南鐵抗爭戶的蠻橫。七年前在大埔事件中，蔡英文 曾說，「在地人民抗爭這麼久，顯示政府對於人民和土地的感情都不重視」，她因而批評當時的中央和地方政府「冷酷」、「無情」。七年之後，當自己執政大權在握，她和台南市長黃偉哲聯手演出「大埔事件再版」；民進黨對人民和土地的感情，又表現了多少同情和理解？

事實上，當年文林苑都更案急轉直下後，民進黨的態度，即已預示了今天南鐵強拆的結局。2016年4月，因蔡英文勝選而內定出任政務委員的張景森，發文嘲諷文林苑抗爭是「史上最kuso的社會運動」，即點中了台灣 社運的死穴。當時，仍被稱為「太陽花學運領袖」的林飛帆曾經怒嗆，要求蔡政府要將張景森從內閣「剔除」。而今，林飛帆飛上枝頭當上民進黨副秘書長，他對自己參與過的「反南鐵東移」、「反大埔」、「反美牛」抗爭，已完全失去幾年前的「覺青」激情；對於近日南鐵拒遷戶遭到強拆及美豬開放進口，終究也是一語不發了。

同樣的，當年民進黨如果沒有反美豬美牛的激情表演，也不會折射出蔡政府今天無條件開放美豬的無理及顢頇。2009年，蔡英文以黨主席身分率民進黨上街抗議美牛，再三呼籲的是要「公共參與」、「透明原則」並「確保全民健康」。但她今天隻手拍板開放美豬的決定，哪一項符合自己當年要求馬政府的那些標準？不僅如此，她的閣員一個個角色錯亂：應該捍衛本土農業利益的農委會主委陳吉仲，卻動用農損基金去宣傳美豬的好處；應該致力維護國民健康的衛福部長陳時中，卻悍然宣稱萊豬「吃幾輩子都沒事」。如此一味講究「政治正確」而不問是非的政務官，到底在為台灣或是美國服務？

從蔡英文的自食其言，到陳吉仲和陳時中的角色錯亂，乃至覺青林飛帆的反覆與墮落，這些改變難道都只是應驗了「換屁股就換腦袋」那句預言？或者，權力的迷幻力太強，會使人無法自持，不自覺拋卻自己的初衷和理想？而如果價值和立場可以如此輕易地變更，承諾可以隨便地背棄，丟掉了自己理想和信仰的民進黨，難道最後將只剩下「反中」是唯一堅持？

南鐵拒遷戶遭強拆，美豬無條件開放進口，除揭穿蔡總統「最會溝通政府」的謊言，也暴露民進黨自棄價值信仰的虛偽。細數四年多來的政府施政，人們不斷看到台灣各種向後倒退的發展：它一再制訂各種管制人民自由的國安法令、不斷以苛法嚴懲百姓；不斷藉機安置自己人馬於肥缺、破壞政府制度的中立；不斷利用置入性行銷影響媒體走向、毀壞民主台灣的言論自由；不斷將黨政勢力伸向校園、使各級學校受到政治汙染；不斷挑起兩岸爭端，促使兩岸人民互相仇恨。蔡英文執政四年即已如此，若再加一個四年，民進黨還認得自己嗎？