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台南鐵道強拆 被突襲的拆遷戶：低估蔡政府恥度

台灣新聞組╱台南15日電
反南鐵東移自救會長陳致曉（後排左一拿麥克風者）及其母親陳蔡信美（後排右三）不捨自己住了46年的房屋即將被強拆。(本報資料照片)
反南鐵東移自救會長陳致曉（後排左一拿麥克風者）及其母親陳蔡信美（後排右三）不捨自己住了46年的房屋即將被強拆。(本報資料照片)

交通部鐵道局中部工程處日前突襲，強制拆除台南市鐵路地下化沿線的最後拒遷戶。反南鐵東移自救會長陳致曉昨天表示，已在日前向政府提出和解方案，最後仍遭強拆，「真的低估了民進黨的恥度」，並言明南鐵抗爭不會畫下句點。

陳致曉說，眼見房子被鋼牙一點一點吃掉，對陳家來說形同報復，報復他們長年抗爭。他指出，政府錯過和解的機會，「苗栗大埔張家能重建，南鐵陳家也能重建」。

針對陳致曉的指控，民進黨發言人謝佩芬表示，相信台南市府與交通部會善盡溝通，並妥善後續安置及處理。

陳家希望保留住處藝術價值迴旋梯，但工人表示，迴旋梯在拆除中已毀損，鄰居都覺得很可惜。

另外，昨天鐵道局中工處人員在黃春香家持續作業時，以鐵皮要封閉一樓樓梯口，數名大學生阻擋未成，雙方發生口角，其他工人在一樓住二樓樓梯間，焊上鐵柵欄，雙方最後協議撤出黃家。

陳致曉說，陳家房子是由名建築師傅顯耀以及父母親在1971年初共同設計監工完成，房子的迴旋梯深具藝術價值。2015年間都委會上，成大都計系教授陳仲彥曾表示「陳宅為南鐵地下化沿線住宅中最美觀、最值得保存建物」，建議保留。

陳致曉昨偕同母親，以及政大地政系教授徐世榮等舉行「南鐵強拆控訴」記者會。陳致曉表示，歷經長年抗爭，他積極向相關單位提出和解方案，在這段期間，「南鐵陳家公共藝術化」構想也透過各種不同管道，傳遞給總統府、民進黨、行政院、交通部及市府高層。陳致曉表示，因為尚與政府處在談判階段，他以為陳家不會被強拆，沒想到竟遭突襲強拆，「這真是太無恥了。」

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