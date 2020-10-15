吳怡農提全民皆兵論 馮世寬批「渣男，不用聽他的」

民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農。 (本報資料照片)

新境界文教基金會副執行長吳怡農日前公開主張「全民皆兵」，呼籲後備軍力應以社區為單位，讓敵軍知道登陸之後仍有一場硬仗要打。但曾任國防部 長的馮世寬上午立法院批評吳「那個渣男啦，不要聽他的」，他說，任何離開全民國防主題都是錯誤的。

隨後質詢間兩位綠委關切此事，相信馮世寬不會講這種話。馮世寬回應表示，他個人認為，吳是一位充滿智慧的年輕人，但他一些想法偏離主題，「我極不喜歡」；而他講「渣男」不是說吳是渣男，而是主張不值得考慮。

兩岸軍事對峙，我國兵役問題成為討論焦點之一，吳怡農除日前與前參謀總長李喜明共同投書外，再度接受媒體訪問主張「全民皆兵」，認為可從社區做起，以「在家當兵」的方式將國防深植於日常生活，近而成為國防的穩固基礎。

馮世寬上午出席立法院外交及國防委員會審查法案並備質詢，會前他受訪時記者詢問，要求評論吳怡農的全民皆兵、全民在家當兵、組國土防衛隊的主張，馮世寬詢問：誰的主張？他了解後，隨即表示，「那個渣男哪，不要聽他的」，要全民國防，離開這個主題都是錯誤，「我不理他」。

又有媒體詢問他國軍在東引新建飛彈陣地，馮世寬說，「我不知道，上面己經有了」。