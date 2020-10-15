我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

吳怡農提全民皆兵論 馮世寬批「渣男，不用聽他的」

記者洪哲政、蔡佩芳/台北15日電
民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農。 (本報資料照片)
民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農。 (本報資料照片)

新境界文教基金會副執行長吳怡農日前公開主張「全民皆兵」，呼籲後備軍力應以社區為單位，讓敵軍知道登陸之後仍有一場硬仗要打。但曾任國防部長的馮世寬上午立法院批評吳「那個渣男啦，不要聽他的」，他說，任何離開全民國防主題都是錯誤的。

隨後質詢間兩位綠委關切此事，相信馮世寬不會講這種話。馮世寬回應表示，他個人認為，吳是一位充滿智慧的年輕人，但他一些想法偏離主題，「我極不喜歡」；而他講「渣男」不是說吳是渣男，而是主張不值得考慮。

兩岸軍事對峙，我國兵役問題成為討論焦點之一，吳怡農除日前與前參謀總長李喜明共同投書外，再度接受媒體訪問主張「全民皆兵」，認為可從社區做起，以「在家當兵」的方式將國防深植於日常生活，近而成為國防的穩固基礎。

馮世寬上午出席立法院外交及國防委員會審查法案並備質詢，會前他受訪時記者詢問，要求評論吳怡農的全民皆兵、全民在家當兵、組國土防衛隊的主張，馮世寬詢問：誰的主張？他了解後，隨即表示，「那個渣男哪，不要聽他的」，要全民國防，離開這個主題都是錯誤，「我不理他」。

又有媒體詢問他國軍在東引新建飛彈陣地，馮世寬說，「我不知道，上面己經有了」。

新境界文教基金會副執行長吳怡農日前公開主張「全民皆兵」，呼籲後備軍力應以社區為單...
新境界文教基金會副執行長吳怡農日前公開主張「全民皆兵」，呼籲後備軍力應以社區為單位，讓敵軍知道登陸之後仍有一場硬仗要打。但曾任國防部長的馮世寬上午立法院批評吳「那個渣男啦，不要聽他的」。（記者蔡佩芳／攝影）

國防部

上一則

主持人貼文「愛情的騙子」當預告 綠委上訴

下一則

中天聽證案 昔日反旺中2委員 NCC同意免迴避

延伸閱讀

偷腥為何順利復工？戶田惠梨香拒合作東出昌大

偷腥為何順利復工？戶田惠梨香拒合作東出昌大
最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

習近平視察解放軍海軍陸戰隊：全力備戰

習近平視察解放軍海軍陸戰隊：全力備戰
中華民國應即恢復強軍徵兵

中華民國應即恢復強軍徵兵

熱門新聞

台灣的中央流行疫情指揮中心布新增兩例境外移入新冠肺炎病例，均為本國籍20多歲女性，一位自法國留學返國，另一名為空服員。本報資料照片

空服員全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出原因

2020-10-12 08:26
兩對外籍情侶9日凌晨在屏東墾丁南灣沙灘「野戰」，目擊民眾將「活春宮 」圖文PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱烈討論。(取材自臉書爆廢公社)

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

2020-10-09 02:09
立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
行政院長蘇貞昌今視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館。記者吳亮賢／攝影

歐陽娜娜唱「我的祖國」不罰？蘇貞昌：她為工作不得已

2020-10-12 10:53
蔡英文總統（前右起）、立法院長游錫堃與夫人楊寶玉、前總統馬英九在國慶典禮互相交談。（記者林澔一／攝影）

蔡英文才籲朝野團結 綠「一句話」譏馬就破功

2020-10-11 02:28
男子追求女子，為了見面竟設法取得女生的裸照，傳訊息恐嚇不見面就傳裸照給其他親友（示意圖）。圖／本報資料照片

追女生想見面不成 他竟恐嚇散布對方裸照

2020-10-11 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺