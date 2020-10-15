黑白集／小英麻辣鍋行銷 能稀釋台海危機？
蔡英文總統探訪海拔2000多公尺的樂山雷達站，並帶上麻辣鍋當伴手禮，去慰勞駐站官兵。總統府發言人立刻宣揚：小英「當一日外送員」，「辣台妹送麻辣鍋」。網軍隨之稱頌「揪感心」，有人跟進「起底」麻辣鍋出自某名店，做足勞軍情味。
9月蔡英文赴澎湖視察，特別光顧一家曾因共軍擾台而遭國軍「棄單」的飲料店，採買冬瓜茶勞軍，也曾引起民眾大呼貼心。總統團隊工作細膩，屢屢將生冷的勞軍活動包裝成感人的故事傳誦；這樣的行銷功夫，國民黨真的是望塵莫及。
當勞軍的重點變成食物和飲料，當總統變身「一日外送員」，當然是很成功的情境轉化，也是成功的政績行銷。但別忘了，與此同時，台灣民眾正在討論的是兩岸會不會真的開戰、後備動員教召年限要延長為12至17年。
至於對岸，共軍正連5日在福建古雷半島軍演，央視則播出破獲百起台諜案的系列報導。在這種情況下，為麻辣鍋而感動的風向，會不會吹得有些失焦？
蔡政府喜歡用文青及市井口味迎合新世代，但台灣真實的政治情境其實是肅殺和險惡交加，卻被當成視而不見。這種認知與現實的反差，其實是一種危機。麻辣鍋也許能鼓舞樂山雷達站官兵的士氣，但台灣面對的整體風險，則完全被稀釋在這鍋麻辣湯裡了。
上一則
停灌或休耕 前水利會長：未改制3至6個月前就能預測
下一則
FB留言