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蔡英文論文案 彭文正自求死刑 彭律師：起訴才能傳喚蔡

台灣新聞組╱台北15日電
蔡英文論文案，媒體人彭文正(前)庭外引述聖經向媒體表示，「願公義行在天上，如同行在地上」。(記者賴佩璇／攝影)
蔡英文論文案，媒體人彭文正(前)庭外引述聖經向媒體表示，「願公義行在天上，如同行在地上」。(記者賴佩璇／攝影)

媒體人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆，去年質疑總統蔡英文論文造假而挨告妨害名譽。台北地檢署昨傳喚彭、賀女出庭；林環牆人不在台灣，檢方尚未傳喚。彭當庭要求檢察官起訴他並求處死刑；賀女為抗議拒不出庭，等待拘提。

本報系聯合報報導，賀德芬去年8月29日開記者會，公布林環牆書面報告，指蔡英文沒有在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位，「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，報告內容指蔡的學位證書是「贗品」、她是「假博士」等。

蔡英文認為兩人所述不實，去年9月4日委任律師向北檢提告賀德芬、林環牆涉妨害名譽。彭文正因在網路節目上也公開質疑蔡學歷造假，進而追加提告彭文正。

彭出庭前表示，「願公義行在天上，如同行在地上」；中國時報報導，庭訊中，彭自嘲坦承詆毀蔡，明知蔡所有大學聘任資料都封存到2049年底，甚至派劉建忻當考試院祕書長處理善後，他仍窮盡各種手段刺探蔡任教和升等過程，「實屬冥頑不靈、惡習不改」，請檢方起訴並具體求處死刑。

彭的律師說，此舉是拜託檢察官起訴，因起訴後才能傳喚蔡查明真相。

另外，彭文正透露賀德芬拒絕出庭，正等待檢察官拘提。她代賀德芬發表書面聲明，控訴蔡英文2019年透過總統府提告後，已歷時13個月，她再三請求早點開庭，杜絕紛爭，都被北檢置若罔聞。

本報系聯合報報導，賀德芬指控檢察官怠忽職守，延宕案件，未能及時保全證據，縱令蔡英文動用國家機器，集體掩護犯行，還草率簽發不倫不類傳票，完全未盡法定義務，有違法律程序正義，令外界形成司法幫凶的觀感之嫌。

聲明指出，檢察官只要要求蔡英文提出五個博士學位證書、博士論文正確題目、指導教授姓名、口試委員名單和1984年版真本博士論文，或傳喚蔡英文出庭對質，就可還原真相。

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