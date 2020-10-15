新聞眼／綠委諸公 為豬喉舌？

立法院五個委員會14日聯席審查攸關含萊克多巴胺美豬進口的行政命令，國民黨立委要求先開公聽會再審查，並手舉看板表達訴求。（中央社）

蔡政府強勢開放含瘦肉精美豬進口，主管部會卻各吹各的調，讓民眾莫衷一是。立法院要求進口美豬新增貨號，從源頭區隔萊豬與非萊豬內臟，財政部 長蘇建榮允諾，國貿局要增設就沒問題，但經濟部長王美花立刻打槍，稱「此事不可行」。如果連源頭管理都搞不清楚，蔡政府要如何保障民眾食安？

馬政府已開放部分美牛進口多年，現行進口貨號確實「牛比豬仔細」，豬雜碎分類雖可區分為豬肝、豬筋、豬肉骨、豬腳、橫隔膜等，但豬肉可食用範圍仍多，若可從源頭加強管理，民眾未來挑選時才有更多透明資訊，政府不能只憑幾句空頭保證，就要民眾硬吞下去。

不僅財政部、經濟部不同調，立委也質疑，蔡總統宣布開放美豬進口後，農委會率先修正行政命令，衛福部才跟著訂安全標準，農委會卻聲稱是聽衛福部才修正公告規定，民眾到底要聽衛福部長陳時中，還是聽農委會主委陳吉仲？

教育部、國防部要求優先食用台灣豬肉，不讓學生和軍人吃到含萊劑的美豬，但國民黨 提案要求居家保母、托嬰中心應比照各級學校等規定禁用美豬；衛福部卻稱辦不到，無法管到保母要買哪一種豬肉。在民進黨 立委人數優勢下，結局就是國民黨提案幾乎全被封殺。

民進黨完全執政，開放含瘦肉精美豬進口已成定局。在野黨諸多提案彷彿蚍蜉撼樹，行政部門只要一句辦不到就輾壓否決，先畫靶再射箭，只剩時間問題，明年元旦開放美豬依然照劇本演出。令人不禁質疑，執政黨立委究竟是為民喉舌，還是為豬喉舌？