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水情嚴峻 農水署才掛牌就破功

台灣新聞組／台北15日電
水情吃緊，桃竹苗部分二期稻作將停止供灌。桃園一位農民看著已休耕的稻田，希望缺水狀況能獲紓解。（記者胡經周／攝影）
水情吃緊，桃竹苗部分二期稻作將停止供灌。桃園一位農民看著已休耕的稻田，希望缺水狀況能獲紓解。（記者胡經周／攝影）

今年為1964年以來首度無颱風侵台，北部以外水情拉警報，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌昨都呼籲民眾「支援省水」。農委會則宣布，桃竹苗部分灌區將首度因乾旱停灌，一周內啟動，影響1.9萬公頃農地、2萬多名農民。

經濟部水利署昨召開「旱災經濟部緊急應變小組第二次工作會議」，除了14日起桃園、新竹、苗栗及台中供水區實施黃燈減壓供水外，決定即日起停止桃園、新竹及苗栗三縣市部分灌區二期稻作供灌，也陸續要求廠商自主節水，並將成立旱災中央災害應變中心。

經濟部長王美花表示，11月就會進入長達半年的枯水期，今年可能是史上降雨最少一年，且據氣象預報，明年1至3月雨量由於反聖嬰現象可能偏少、不確定性高，面對這場恐怕是有史以來最艱難的水情戰役，必須做好最壞的打算，以及最好的準備。

諷刺的是，因應農田水利會改制，農委會農田水利署10月1日才風光掛牌，當時還信誓旦旦要讓灌區內外都有水可用，如今水情吃緊，連灌區都停灌。

農委會副主委陳駿季說，過往旱期都是預先休耕，但這次二期水稻「前所未有」，農民已開始種植、投入所有成本，現為抽穗期或孕穗期，停灌將百分百無法收成，因此提出較優惠補償措施，估計每公頃水稻田可獲10餘萬元台幣補償，其他作物則依作物類別及受影響程度給予補償。

農委會無預警宣布對桃竹苗1.9萬公頃農田停灌，最切身相關的農民卻是「看新聞」才輾轉得知，即便祭出史上最優惠補償方案，農民依然五味雜陳。

桃園市和新竹縣農民說，桃竹客庄農民多，稻作抽穗對老一輩農民而言就像婦女懷孕，「停灌，那還得了，老人家覺得很忌諱，不罵人才怪」。

前桃園農田水利會會務委員主席陳義勝說，當初聲稱改制後要擴大灌區，根本沒想過水從哪來，只是為了政治美化說法，實際根本做不到；如今水情一吃緊，馬上破功。反消滅水利會全國自救會總會長黃金春說，突然停灌基層措手不及，水利會改制官派毀掉百年制度，未來問題會愈來愈多。

水情吃緊，科技部長吳政忠昨日在表示，除了要求廠商節約用水外，各科學園區都有備水設備，約有二至五天儲水量，此外，行政院也會調度資源支援工業用水。

水利署署長賴建信指出，全台有1250口抗旱水井，水利署會將座標和出水量提供給地方政府、科學園區與工業區，若水情趨緊，必要時可到水井來直接載水。

苗栗縣明德水庫14日有效蓄水量只有21%，旱象明顯，上游庫底已出現大片草原。（記...
苗栗縣明德水庫14日有效蓄水量只有21%，旱象明顯，上游庫底已出現大片草原。（記者范榮達／攝影）

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