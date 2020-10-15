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立院萊豬戰 陳時中遭批天龍國思維 陳吉仲被推下台

台灣新聞組／台北15日電
立法院14日聯席審查開放萊豬的行政命令，當立委還在登記程序發言時，農委會主委陳吉仲（右）趁機上台報告，國民黨立委林為洲（中）立刻把陳吉仲推下台，場面火爆。（記者潘俊宏／攝影）
立法院14日聯席審查開放萊豬的行政命令，當立委還在登記程序發言時，農委會主委陳吉仲（右）趁機上台報告，國民黨立委林為洲（中）立刻把陳吉仲推下台，場面火爆。（記者潘俊宏／攝影）

立法院聯席委員會昨審查開放萊豬的行政命令，場面火爆，不僅國民黨立委林為洲動手推農委會主委陳吉仲下台，立委費鴻泰也十度怒嗆衛福部長陳時中「可憐吶」，連國民黨主席江啟臣都批陳時中是「天龍國思維」。朝野攻防激烈，「雙陳」陳時中、陳吉仲成為在野黨箭靶。

美豬開放進口爭議不斷，蔡政府日前同意送立法院實質審查。立院經濟聯席委員會昨排審此案，國民黨團一早下達甲級動員令，當數十名立委還在主席台前搶著登記程序發言時，民進黨籍召委賴瑞隆突然宣布陳吉仲上台報告，形同「跳過」程序發言，林為洲立刻衝上發言台推開陳吉仲，陳當場傻眼說，「你不能推我啊」。藍綠立委爆發推擠衝突，最後報告中斷進入程序發言。

國民黨要求「先公聽、再審查」，民進黨立院黨團總召柯建銘主持協商，不到半小時達成共識，確定擇日先召開公聽會，後續再實質審查。

衛環委員會召委蔣萬安昨排審修正「動物用藥殘留標準」等三項衛福部行政命令，費鴻泰質詢陳時中，是否支持財委會決議的對萊劑美豬新增海關稅號？陳時中說，此為關務署管理權責，費鴻泰應先說清楚稅號內容，他才能表態。費鴻泰拍桌怒嗆「可憐的人」，陳只想做官，不顧人民健康；在蔣萬安緩頰下，陳時中允諾將建議帶回討論。

國民黨團書記長林奕華說，8月28日蔡英文總統宣布開放美豬進口後，農委會第一個修正行政命令，衛福部才訂安全標準，農委會卻稱聽衛福部才修公告規定，兩部會互推，「民眾到底要聽陳時中，還是聽陳吉仲？」

對於開放美豬牛所需的檢驗人力？陳時中表示，粗估預算將增編上億元台幣，針對106家進口商、300多間加工廠，估算需增編約百名檢驗人力。

不過，江啟臣質疑，光是雲林縣就有5600多家業者，但全縣稽查組卻只有六人主責食安，陳時中「完全是天龍國思維」。

馬政府時期的農委會前主委陳保基指出，馬政府當年要開放30月齡以下含瘦肉精美牛進口，就有立委嗆他，「一口牛肉就是一口毒藥，怎麼可以開放？」現在卻不見該立委再吭聲，難道瘦肉精不是毒藥了？

陳時中 國民黨 江啟臣

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