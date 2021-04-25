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前浪凡設計師艾爾巴茲染疫逝 大膽風格擦亮老招牌

中央社巴黎25日綜合外電報導
艾爾巴茲曾在2019年攜手TOD'S推出聯名系列。圖／摘自IG
艾爾巴茲曾在2019年攜手TOD'S推出聯名系列。圖／摘自IG

法國時尚品牌浪凡（Lanvin）前掌舵設計師艾爾巴茲傳出染疫逝世，享年59歲。當年他成功將浪凡的老招牌翻新，梅莉史翠普和妮可基嫚等好萊塢女星都是他的粉絲。

法新社報導，瑞士精品集團歷峰（Richemont）今天證實艾爾巴茲（Alber Elbaz）已離世，公司發言人表示，他是因感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19）在昨天不治。歷峰董事長魯柏特（Johann Rupert）在聲明中說：「我聽聞阿爾柏（艾爾巴茲）驟逝消息，感到震驚與悲慟。」

艾爾巴茲是在北非摩洛哥出生的以色列人，他在擔任浪凡首席設計師14年期間，以大膽設計風格替經典剪裁加入更有趣元素，成功讓這個法國最古老時尚品牌重新擦亮招牌，並成為時尚界新寵。

路透社報導，梅莉史翠普（Meryl Streep）2012年以電影「鐵娘子：堅固柔情」（The Iron Lady）奪得奧斯卡最佳女主角獎時，便是穿著艾爾巴茲設計的禮服上台領獎。

美國「女裝日報」（Women's Wear Daily）報導，愛好艾爾巴茲作品的名人，還包括好萊塢著名女星妮可基嫚（Nicole Kidman）和茱莉安摩爾（Julianne Moore），以及英國超級名模凱特摩絲（Kate Moss）。

艾爾巴茲不僅有許多名流粉絲，他還以親民舉止，在以人人個性難搞著稱的時尚界獨樹一格，而擄獲許多一般消費者的心。

然而，艾爾巴茲卻在2015年10月突然遭到浪凡開除創意總監一職，據傳是與他和浪凡當時最大股東台灣富豪王效蘭鬧翻有關。

此後艾爾巴茲一直未加入任何時尚品牌，轉為投入一系列合作關係，包括2019年與歷峰集團的合作。

魯柏特在聲明中表示：「阿爾柏擁有時尚界最聰穎和最受喜愛人物的名聲，這點確實實至名歸。」

魯柏特還說：「他具有包容性的時尚觀點，透過融合傳統工藝和科技讓女性感到美麗和舒適，這些創新感十足的設計尋求重新定義時尚業。」

好萊塢 台灣 凱特

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