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「永遠的青鳥」詩人蓉子逝世江蘇老家 享壽百歲

中央社 / 台北10日電
詩人蓉子在中國江蘇老家逝世，享壽百歲。 （本報資料照片／交大提供）
詩人蓉子在中國江蘇老家逝世，享壽百歲。 （本報資料照片／交大提供）

詩人蓉子在9日下午5時，在中國江蘇老家逝世，享壽百歲。文訊總編輯封德屏表示，蓉子的姪子對她說，蓉子是因為年邁，身體器官衰竭所以過世。

蓉子本名王蓉芷，是江蘇省揚州人，出生於1922年，在1955年與詩人羅門結婚，與羅門都是藍星詩社的重要詩人，主持詩社後期「藍星詩頁」及「藍星一九六四」的編務工作，蓉子創作以詩、散文為主，代表作品有詩集「青鳥集」，這是戰後第一本女詩人專集，也因此被譽為「永遠的青鳥」。

封德屏接受中央社記者的訪問時表示，蓉子在2019年4月底至中國江蘇定居，與姪子住在一起安享晚年，「她的身體其實很健康，這樣的高齡依然精神很好。」

封德屏說，蓉子在「台灣作家作品目錄」裡記載的出生年是1928年，但是她跟蓉子家人確認後才得知，蓉子其實是1922年出生，蓉子的家人亦在去年5月蓉子生日時，就為蓉子慶祝百歲。

封德屏也說，在4年前羅門過世後，蓉子就只剩自己一人。在2019年4月初，蓉子還住在淡水潤福，封德屏曾與詩人作家向明、張默、朵思、蕭蕭等人前往淡水為蓉子暖壽，當時蓉子就已經準備前往中國江蘇與姪子團聚。

封德屏在臉書上也寫下對蓉子的思念，她表示，「這位藍星詩社的女詩人，如今也離開我們了，永遠的青鳥，懷念妳。」

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