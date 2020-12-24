剛過50歲生日…英傳奇貴族超模Stella Tennant驚傳過世

近年來Stella Tennant也曾拍過Zara廣告。（圖：Zara提供）

發生了許多意外之事的2020年剩下幾天就要過完，時尚界卻在此時又傳出壞消息。從九零年代就活躍至今的超級名模Stella Tennant驚傳過世，而她五天前才剛度過50歲生日。目前家屬和警方都沒有透漏她的死因，許多時尚品牌和雜誌也陸續在官方社群 平台發表哀悼之意，表達對這位時尚傳奇的不捨。

Stella Tennant與香奈兒合作密切。（取材自pinterest）

史蒂娜坦娜特與香奈兒合作幾乎從未間斷。（圖：香奈兒提供）

Stella Tennant展示香奈兒1996春夏著名的比基尼。（取材自pinterest）

出生於蘇格蘭的Stella Tennant擁有貴族血統，是德文郡公爵夫人的外孫女。她在1990年代走紅，和香奈兒、Versace 、Armani 等品牌都有密切合作，香奈兒1996年那件著名的比基尼也是由她所展示的。她與已逝的時尚設計大師Gianni Versace、Karl Lagerfeld都有深刻好交情，也是他們的創作繆思。

Stella Tennant（左）在1990年代與Versace合作密切。（取材自pinterest）

Versace也發文哀悼。（取材自Instagram）

Stella Tennant曾為Versace披上婚紗。（取材自pinterest）

雖然年紀在模特兒圈已屬資深，但近年來Stella Tennant依舊沒有從伸展台上消失，比起同期的凱特 摩絲（Kate Moss），可以說是更為活躍。除了時裝周例行活動，2012年倫敦 奧運閉幕儀式上，她也和凱特摩絲、娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）等超模一起現身走秀，也拍過平價時尚ZARA廣告。而他生前最後一場時裝秀則是為Valentino 2020春夏訂製服擔任開場。

Stella Tennant最後一次走秀是為Valentino 2020春夏訂製服擔任開場。（圖：Valentino提供）

Stella Mccartney也發布與Stella Tennant合照表達不捨之情。（取材自Instagram）

各大時尚雜誌在社群平台表達哀悼之意。（取材自Instagram）

Stella Tennant家屬發表聲明表示，Stella Tennant是個很完美的女性，給予他們很大的啟發，她會被深深地懷念。而相關的紀念活動也會陸續公布。

Stella Tennant拍攝的Armani廣告圖。（取材自pinterest）