難搞的伊衛拉 挑戰難搞世貿

世界貿易組織新任秘書長伊衛拉。（路透）

世界貿易組織（WTO）15日任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為新任秘書長，成為世貿史上首位出身非洲的女性領導人。伊衛拉表示，她就職後的優先要務是透過世貿組織協調各國公平分配新冠疫苗，化解疫情 帶來的經濟衝擊，她確信她的目標與美國 拜登政府一致。她將在3月1日上任，任期到2025年8月底。

伊衛拉自稱是個「行動派」的她處理過很多棘手問題，但即便反對她出任世貿秘書長的美國前總統川普 已經下台，伊衛拉在世貿的工作仍將面臨艱鉅挑戰。

世貿體制講求共識，伊衛拉在實權有限的世貿秘書長位置上，必須在美中持續衝突情況下調解國際貿易談判，還要回應要求改革貿易規則壓力，以及應對因新冠疫情而加劇的貿易保護主義。

伊衛拉曾在世界銀行任職25年，管理規模達810億美元投資組合，堅信貿易能幫助人們擺脫貧困。她年輕時曾經歷奈及利亞內戰，1973年到美國哈佛大學就讀，主修發展經濟學，隨後在麻省理工學院獲得經濟學博士，並於2003年回到奈國擔任財長。

支持者指出，她在2005年跟巴黎俱樂部的談判中，憑藉精明務實的談判手腕，為奈國免除數十億美元債務。世貿前秘書長拉米認為，這些經驗，有助於她在當前美國、歐盟和大陸的三角體系中處理國際貿易問題。

伊衛拉是主要國際機構中為數不多的女性領導人之一。美國前川普政府對她的主要批評是，伊衛拉缺乏貿易實務經驗，不如美國支持的南韓人選俞明希。伊衛拉的支持者也說，伊衛拉必須迅速跟上貿易談判的技術性問題。

但伊衛拉駁斥上述說法，並稱自己擁有豐富的貿易經驗跟其他專業知識。她說：「我的才能更好。」

伊衛拉育有四子，2019年過世的父親生前在奈及利亞的大學教授數學和經濟學。奈國央行前副總裁莫哈盧曾形容她「執著又固執」，即便年邁母親2012年在尼日遭到綁架，伊衛拉也拒絕在一系列石油改革上讓步。這些事情讓一些人稱她「難搞的伊衛拉」。

不過，世貿組織現在的問題真的難搞。在川普杯葛下，世貿爭端機制上訴機構因法官不足陷入癱瘓，美國要求就大陸崛起等現況改革世貿，但改革要取得各方共識難上加難。許多人還希望世貿出面協調藥廠放棄新冠藥物智財權，但遭到許多富國反對，還有漁業補貼、世貿多邊談判延宕等問題。

伊衛拉倒是很樂觀，她說，她在奈及利亞改革過許多外人認為無藥可救的組織，「眾人皆知我是個改革者，不是只會紙上談兵」。