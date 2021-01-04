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60歲理財通 施昇輝：不借錢給子女創業

記者 梁玉芳
60歲的理財專家施昇輝（左）說，很早就跟三兒女約法三章：爸媽只會支持到大學畢業。(本報資料照片)
60歲的理財專家施昇輝（左）說，很早就跟三兒女約法三章：爸媽只會支持到大學畢業。(本報資料照片)

「我們很早就覺悟了：我這一輩是『奉養父母的最後一代，子女棄養的第一代』。」60歲的理財專家施昇輝說，很早就跟三個兒女約法三章：爸媽會支持到大學畢業，要念研究所或出國，都要自己想辦法。當然，創業、買房，都得靠自己；他相對不要求「孝親費」。唯一送給子女的是終身醫療險，「只要我還在世，保費老爸出。」

施昇輝說，兩代分別自求多福，這是時代變化使然。青年世代薪水低、物價高，「我從來不期待他們有能力照顧我和我太太。全家聚餐，還是老爹出錢啦。」

曾幾何時，報紙上的訃聞主角，百歲人瑞多了起來。訃聞後長串的子孫群，就是長者的「養老」後勤部隊。但是嬰兒潮世代不這麼想。「照顧好自己，不拖累後輩。」幾乎這輩60來歲的「新老人」的共同心聲。

施昇輝和「共老」好友、牙醫作家李偉文有同樣看法：嬰兒潮人生是開低走高，現在年輕人是開高走低。李偉文說，尤其這兩年社會新鮮人「多倒楣」，碰到中美貿易戰、新冠疫情，求職環境嚴苛；如果孩子已經很認真，就算暫時「啃老」，也不是他們的錯，有資源的世代要想辦法改變大環境。

老一輩的父母為孩子買房買車，無怨無悔，因為房子是要跟孩子一起住的，孩子就是老年生活的安全氣囊；但現在50、60歲的新一輩父母作法不同，財務規畫得先保全自己還很長的銀髮未來，實施了25年的健保讓他們更健康，「100歲跑不掉」；年金改革，也讓他們危機感加深，深怕一不小心變成「下流老人」。

如果子女向退休爸媽借100萬開咖啡店或創業，施昇輝說當然不行。他看過太多例子，兒女創業的風險，別拿養老金來承擔。

保費 疫情 健保

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