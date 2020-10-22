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掰了蘋果後 設計鬼才艾夫要把美學帶入Airbnb

編譯葉亭均／綜合外電
民宿訂房平台Airbnb宣布將與蘋果公司前首席設計師艾夫（Jony Ive，見圖）合作。（路透）
民宿訂房平台Airbnb宣布將與蘋果公司前首席設計師艾夫（Jony Ive，見圖）合作。（路透）

民宿訂房平台Airbnb宣布，正聘請蘋果公司前首席設計師艾夫（Jony Ive）與他的新公司LoveFrom進行合作計畫，艾夫將為Airbnb的聘僱與未來產品提供顧問建議。

艾夫以曾經長期擔任蘋果的工業設計主管聞名，被外界視為是iPhone等蘋果產品的「設計靈魂推手」，也是矽谷極具象徵意義的人物。不過他在去年夏天離開蘋果，成立獨立設計公司LoveFrom，蘋果也是該公司的客戶之一。

Airbnb 21日宣布，艾夫與LoveFrom將協助Airbnb長達數年時間，協助設計新產品與服務，並聘僱設計師，籌組Airbnb的內部設計團隊。Airbnb正計畫在今年稍後首次公開發行股票（IPO）。

Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）在宣布上述消息的部落格貼文中表示：「艾夫和我是多年來的好友，他很親切，為我提供指引與建議。我們對創意和設計的價值和重要性有同樣觀念。」

Airbnb一直在推動讓自家的設計能在線上租房預定領域中與眾不同，該公司有自己的字體、凸顯自家網站與行動App的重新設計。在自家的Samara實驗產品團隊中還有個團隊正在開發建築設計。IVE在產品設計的專長可能協助這些事物。

艾夫在蘋果公司時期負責 iPhone、iPad、Mac與Apple Watch數代產品的設計，他也是蘋果已故創辦人喬布斯的「靈魂伴侶」。蘋果新總部園區的設計也是出自他手。

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