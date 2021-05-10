2021世界頂尖調酒大賽 台灣女調酒師敢拚敢挑戰

除了每天和客人交流，劉欣蓓也希望能透過不同面向的商業體，將調酒帶出同溫層。（記者李正龍 / 攝影）

由帝亞吉歐集團（Diageo Group）主辦的2021年World Class調酒大賽甫於日前落幕。最後第五關卡中特殊的鬼牌機制，僅兩位女性調酒師劉欣蓓與楊淳茹接受挑戰，兩人精湛的表現、俐落的身手，掀起一波當晚的最大高潮。

劉欣蓓 曾在三種工作中掙扎

劉欣蓓與楊淳茹兩人早是調酒界老手，目前分別服務於Closet衣櫥餐酒與Bar Mood Taipei（吧沐）。事實上，劉欣蓓從台灣 成功大學化工系畢業後，一度在咖啡館、餐廳、調酒師三種工作中掙扎過，但最後選擇了調酒師。2015年她先在WooTaipei工作、2016年再轉至衣櫥餐酒任職，從2015到2021年，她至少參加過三個不同酒商主辦的大型調酒比賽，並在今年World Class獲得Bar Take Over挑戰賽與Against The Clock Cocktail挑戰賽得主。

4月時劉欣蓓主導的unDer Lab與史博館合作常玉主題餐酒會，顛覆傳統想像。（圖：unDer Lab提供）

劉欣蓓今年比賽時的一杯「木」，使用馬告、肖楠木、Caol ila、馬玉蘭，一體成型的風味，背後來自繁複的步驟。（記者李正龍 / 攝影）

這幾年間，劉欣蓓相當用力「準備」自己，疫情 前積極參加好比London Cocktail Week、Singapore Cocktail Festival等國際大型調酒活動；並與夥伴一同合作品牌顧問，針對海外大型網路商城的瓶裝調酒開發、擔任國際連鎖五星飯店的酒水顧問、蘇格蘭威士忌獨立裝瓶廠Douglas Laing & Co.系列產品調酒研發、亞洲城市客座與講課，加上每一季的酒單更替，讓她在實務、技術、速度、想像力留下綿密足跡。

原本就喜愛苦味、蔬菜的她，調酒時也偏好使用葡萄加烈酒的苦甜風味，例如經典的Negroni，而今年比賽時的一杯「木」，則出自她打理的實驗餐酒計畫unDerLAB第三季「微觀森林」主題特調：使用馬告、肖楠木、Caol ila、馬玉蘭，一體成型的風味，背後來自繁複的步驟：「肖楠木低溫 烹調完之後先進行奶洗（Milk Wash）再過濾，馬告也要低溫烹調再過濾…工作事項有7~8項，但喝的時候卻呈現完美平衡的風味曲線。」

劉欣蓓希望疫情後能跟國外的調酒師有更多交流，把台灣帶向世界；「為什麼日本人可以有自己文化的禮儀、力道？我希望未來能做到讓台灣不會只有茶、珍珠奶茶、小籠包，這是我想花時間實踐的。」

帶有咖啡風味的特調，使用了劉欣蓓喜愛的加列葡萄酒為元素之一。（記者李正龍 / 攝影）

楊淳茹 包裝成服務的細膩關心

明亮自信的雙眼、俐落明快的專業，曾為朋友趣稱「宅男女神」的楊淳茹，2013年先在大型夜店MIST工作，2015年在對她有如「導師」的調酒師吳盈憲帶領下，手把手踏入專業調酒師領域，加入East End團隊，加上East End「Hotel Bar」的定位，深化了對客人的禮貌禮儀、進對應退能力。

楊淳茹擅長包裝成服務的關心，是技術與風格之外的個人魅力。（記者李正龍 / 攝影）

2018年與銀座調酒大師上野秀嗣一同工作半年，強化了她對細節的專注掌握，甚至聽冰塊聲音便能判斷是否該幫客人水杯加水；也是在跟上野秀嗣共事後，她深刻感受到：「想成為好的調酒師、先成為一個好的人，要能發自內心站在別人角度思考，才能成為優秀的、照顧人的調酒師。」此後她在2019年1月開始在Bar Mood Taipei工作，2020年2月並升任為Bar Manager至今。

楊淳茹調製的Gentle Feast鳳梨調酒，透過堆疊與特殊技法，帶出鳳梨酥的香氣聯想。（記者李正龍 / 攝影）

今年比賽中的Gentle Feast鳳梨調酒，她以風味的疊加積累出鳳梨酥的香氣，以琴酒、椰子利口酒、刺蔥、芳香萬壽菊、鳳梨鼠尾草為原料，並使用打入一氧化二氮與二氧化碳的特殊技法，展現快速infuse與煙霧視覺，入口帶有鳳梨酥的奶香甜感聯想，但成分未使用鳳梨，背後意涵是將鳳梨酥的「伴手」意涵，遞傳朋友間的關心情意。

雖然比賽才剛結束，楊淳茹已將眼光投向隔年，以World Class 2022年台灣冠軍為目標，「希望足夠代表台灣的實力站上世界的舞台比賽，並且能在全世界決賽時拿到Top 3；而回到店（Bar Mood）的目標，希望能在兩年內帶領現在的團隊，持續在亞洲50大得名、也在世界50大占有一席之地。」