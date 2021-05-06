台灣桃園眷村耆老 95歲胡明貴 閒寫書法怡情

95歲胡明貴軍旅生涯長達30多年，生活穩定後，寫書法陶冶性情。（記者朱冠諭／攝影）

95歲胡明貴一如往常，在桃園中壢的馬祖新村悠閒漫步，他的腳步緩慢卻不必拄拐杖，這天巧遇93歲「老學弟」，你一言我一語，聊起數十年前軍旅生活。沒人比胡明貴更明白馬祖新村60多年的歷史變遷，身為馬祖新村最早的居民，信手拈來皆是街坊鄰居的故事趣聞。

胡明貴1925年出生，老家在湖南，13歲因抗日戰爭爆發入伍，國共內戰後，隨著國軍撤退來台並駐守馬祖，在陸軍第一野戰軍團司令部擔任文書工作，最後以士官長退伍，軍旅生涯長達30多年。

回憶戰事，胡明貴餘悸猶存說，「打仗只能往前進，不能往後退，真正的打仗是很可怕的」。離鄉背井和戰爭的殘酷深烙印在他心中，終究時間平撫傷痛，生活穩定後，他靠書寫書法陶冶性情，作品甚至曾赴日本、新加坡 、泰國、中國 參展，也曾回家鄉湖南沅陵寫牌樓。

胡明貴在朋友介紹下認識妻子，生下兩男兩女，一家人在馬祖新村度過數十年歲月，大女兒和大兒子的婚事都在村裡舉辦。馬祖新村遷村後，一家人曾搬至陸光新村，他不習慣高樓林立，不久又在馬祖新村附近買了一棟房子，他笑著說，「每天可以看看村子，去村裡走動走動，還是覺得比較好。」

胡明貴常回到住了幾十年的老宅參觀，老房子易主後經過裝修，如今開起咖啡 廳，當年徒手鋪設的磁磚依舊留存。咖啡廳老闆聽到熟悉的聲音熱情歡迎「胡伯伯」到來，跨越年齡鴻溝，兩人有說有笑，老屋充滿快活。