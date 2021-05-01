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退休校長山林獨居墾荒 農園種有機原味

記者王敏旭／綜合報導
75歲黃美玲14年前從福山國小校長退休，但她退而不休，持續在福山耕作。(記者王敏旭／攝影)
75歲黃美玲14年前從福山國小校長退休，但她退而不休，持續在福山耕作。(記者王敏旭／攝影)

新北市烏來最南端的福山部落，住的幾乎都是泰雅族人，75歲黃美玲落腳在此經營「福山農園」。14年前她從福山國小校長一職退休，就獨自住在山上種菜，她說，好山好水再搭配有機肥料，她種的菜都保持原味。

黃美玲原在私立小學擔任教職，早年沒有麥克風的年代，她總要扯著嗓門講課，私校的壓力搞壞她的身子，1983年考上公職後分發到福山國小，一待就是5年，不論喉嚨或健康都好轉，到其他學校轉了一圈，最後以福山國小校長身分退休。

「當時我是破天荒待在福山國小最久的人。」黃美玲說，每回颱風來襲，道路柔腸寸斷，很多老師待一年就調離，她一到福山國小就待了5年，頭痛、胃痛、過敏、喉嚨沙啞等毛病都不藥而癒，連唱高音都沒有問題。

黃美玲離開福山後，調職到住家附近的直潭國小，15年後考上校長再回到福山，眼看著4年後就要退休，福山卻是一片荒蕪，她打定主意留下來開墾荒地。

福山農園位於烏來區李茂岸路，總面積1公頃，有些人無償提供土地讓她種植，有些則是租來的。她隨季節變化種植不同蔬菜，黃美玲說，一年分春夏、秋冬2期，能種的蔬菜她都種，水果則以火龍果、百香果、奇異果為主，這兩年她兒子也上山和她一起耕種，還以水耕方式種植山葵。

黃美玲發現福山的千年芋不易有蟲害，種植起來較容易，經濟效益也較高，她正積極栽種，若未來有更多收益就要推廣給福山族人一起耕種，讓被稱為「福山寶」的千年芋，能為福山族人帶來一些收入。

「退休後體力更好，鼓勵大家退休後不要離開社會，要做點事，不要只是規畫旅遊。」退休14年來，這始終是黃美玲的信念。她不只在福山經營農場，更成為公益平台媒合資源，有時族人買瓦斯欠700元就向她借，再到農園工作還錢，對族人，她只有3個字「很可愛」。

台東鄉村出生的黃美玲是農家子女。她說，因為喜歡大自然，校長要退休時，見學校附近土地荒廢，若這樣離開太可惜，才選擇繼續待在福山。

黃美玲剛開始耕作，因種植地瓜葉季節不對，首次就失敗。農業改良場、台大農學院紛紛給予指導，10多年前的1顆紫地瓜，如今農園已有上百顆。

黃美玲經營農園，也幫助族人。她說，退休沒工作不知如何過活，想為社會盡一分心力，有族人中風沒病床，她寫報告給慈濟獲得病床，還有人透過她捐贈幾百隻烹飪過的雞肉，讓族人吃得笑呵呵。

部落族人幾乎大小事都會找上黃美玲，有人買瓦斯少錢、錯過末班巴士搭計程車回部落缺車錢，她都伸出援手，族人再到農場工作，「其實是互相幫忙，農園也需要人力。」

黃美玲說，不希望退休後只是在家裡等著觀光旅遊，留在福山工作，日子過得很充實、有成就感。

退休 中風 觀光

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