景觀設計師吳書原 ╳ 裏山沈映仁：植物學時代來了

吳書原以台灣野草搭配日式造景，於森3 SUN SUN MUSEUM「日日森」展覽展出。（圖：吳致碩攝影）

疫情 影響下，全世界的植物話題再度興起。對專業的園藝者來說，他們在意的始終不是現象，而是當熱潮過去後，植物學能否內化成每個人的生活日常；我們能否對多元物種更有意識、對這座島更有自信。本報系《500輯》邀請景觀設計師吳書原和景觀工作者沈映仁，分享他們的觀察。

沈映仁：在台灣 談景觀造園，會直接聯想到日式、歐式或中式，最後混搭起來變得沒有自己的風格。雖然家中事業以日式植栽為主，但我們一直在想，有沒有可能透過不同題材，創造更多觀看的可能？於是認識了吳書原老師，在策展人格子的策畫下，開啟這檔在森3的「日日森」展覽。

吳書原：談到台灣風格，2018年我接下臺中世界花卉博覽會的案子，跟研究學者和植物學家一起討論之後，我發覺，台灣風格其實就在於物種的複雜程度。

這座位在北緯23.5度的島嶼，躲過冰河時期的侵蝕，保留世界上非常多的物種得以不滅絕。台灣是乘載世界稀有物種的方舟，兼具北國的寒冷、南國的溫暖，以及23.5緯度的多樣，幾乎集結全球各種獨特氣候於一座島嶼之中。這座島是世界的植物園。

而利用複雜多變的氣候所產生的多樣性植物，創造一種庭園狀態，也是我一直在做的——把植物參雜在一起，呈現台灣某種程度不可言喻的生命力，就有機會成為台灣的風格。

沈映仁：我是第二代，五年前回來跟父親一起經營苗圃生意。其實我小時候不喜歡植栽，印象中要去幫忙拔黑松的葉子，手會紅紅腫腫的，很不舒服。可是時間久了之後，回頭看父親在做的事情，他熱衷於引進自己喜歡的日本 植物，不斷提升運輸技術、想辦法讓植物存活，最後種在別人的庭園裡，感受他人的喜悅，這是我父親的成就感。日本園藝的精髓在於模仿大自然，以盆栽為例，他們通常會把黑松往下壓，因為日本冬天會下雪，造就植物的特殊姿態。日本園藝可以說是一種與大自然共處的庭院藝術。

吳書原：園藝的由來已久，從巴比倫空中花園、埃及羅馬時代就有Garden Culture。如今，多數人不得已生活在水泥城市，為了集中化，為了更有效率的生活，園藝成為人們對自然的嚮往，一種渴望和救贖。這幾年受疫情影響，園藝再度興起。它讓我們重新審視我們對於園藝和植物的理解，到底是被馴養出來的、被教育出來的，還是事實上我們迷失了？

前年我去芝加哥，從荷蘭籍植物設計大師Piet Oudolf手中，領回世界最重要的植物設計獎項。我問Piet Oudolf，植物設計究竟有沒有準則或公式？他告訴我，沒有，只有不斷研究和實驗。當你開始這麼做，失敗會變成知識，知識領你往前進，而非一開始就要追尋答案。

「全民植物學」是非常重要的。幾年前，紐西蘭舉辦新國旗公投，要把從前大英帝國殖民的旗幟換成銀蕨，這表示紐西蘭對他們的蕨類植物非常自豪。可是我一查，台灣的蕨類植物有700多種，比紐西蘭更多，是世界上的蕨類物種最豐富的島嶼。可惜多數的台灣人不了解，因而對土地沒有自信。

沈映仁：常有客人會對我說，自己是「植物殺手」，但我認為只是對植物的不了解而已。如果能花點心思觀察植物，認識它們的習性，什麼樣的植物重水重肥，哪些喜歡乾燥但重日曬，就不會再是植物殺手了。「全民植物學」是很重要的課題，我們的學校並不會特別教，非常可惜。

吳書原：應該從教育開始讓孩子參與，至少要能說出台灣原生種和特有種的差異，知道台灣是高山之國，進一步認識環境和氣候。如果每個孩子都能輕鬆講出10種植物的名字，每個老師或大人都能對植物知識侃侃而談，這就是全民植物學，是台灣這座島嶼最厲害的能量之一。