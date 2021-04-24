越南富國島被俘千日 台90歲老兵陶如朗學電腦記錄歷史

現居苗栗縣公館鄉的90歲老兵陶如朗，是早年國共戰爭時期被軟禁在越南富國島的留越國軍，民國42年來台，退休生活熱衷學習、寄情書法，曾在多處社區、學校義務教導書法。（中央社）

90歲老兵陶如朗生逢亂世，16歲加入國軍，遭共軍 追擊轉進越南富國島，淪為法軍俘虜軟禁近4年後到台灣 ，曾以8旬高齡苦學電腦記錄「我在富國島的日子」，希望世人勿忘這歷史。

「那是個戰亂的年代」，生於民國20年、祖籍安徽合肥的陶如朗回憶，曾歷經國共內戰、抗日戰爭，第2次國共內戰時國軍接連失利，部隊從安徽邊戰邊走，走了大半個中國。

中華民國政府民國38年（1949年）遷台，國軍退守台灣，但陶如朗表示，那時部隊從湖南衡陽一路急行軍，要趕往廣西欽州搭船，途中欽州失守，又轉往廣西東南的十萬大山。

後有共軍 前有盜賊 「一個軍剩一個營」

「當時後有共軍追兵，前方山區民風更是強悍，我們腹背受敵」，陶如朗說，沿路各村莊都像山寨，架好槍枝，勒索軍隊索討買路財，不要金銀財寶，只要武器。就這樣一寨一寨闖，在連綿山區打了半個多月，途中落伍脫隊、死亡不計其數，「一個軍打到只剩一個營」。

為到台灣，陶如朗和部隊到了中越交界鎮南關，駐越法軍同意「借道」，條件是須繳械。他們自知「軍人一旦放下武器就成為俘虜」，在彈盡援絕現實下，前無去處，後有追兵，弟兄們舉起雙手、逐一被搜身後，被趕上船運往富國島軟禁，自生自滅。

陶如朗說，當時富國島形同荒島，初到島上水土不服，又缺醫藥。他和弟兄們胼手胝足，披荊斬棘，用各種老祖宗傳下的智慧，克難創造；還從猴子身上學到土法治病，在艱苦、辛酸及悲憤中等待。

90歲老兵陶如朗在民國38年國共內戰時期，被軟禁在越南富國島長達近4年才到台灣，他盼世人勿忘這段悲憤歷史。圖為民國42年，陶如朗初到台灣時拍下的珍貴照片，當時年僅22歲。（陶如朗提供／中央社）

終於有一天沙灘上有人看見海軍運輸艦，遠遠看到國旗，高興得簡直瘋狂。當船艦載他們航向台灣的那幾天，大夥兒在海上滿是對台灣的憧憬與嚮往，那年陶如朗22歲。

陶如朗說，42年初到台灣時，電影播映前會全體肅立、唱國歌，「我們會感動地哭，會淚流滿面」，像歷經千辛萬苦回到久別的母親身邊，對國家有特別感情。

陶如朗被分發到雲林斗六，之後又調空降部隊，卻在夜間跳傘時受傷。在長官同意下改考軍訓教官，為了娘家在苗栗的妻子，分發學校時就決定落腳苗栗。

勤練書法 苦學電腦 寫出萬字書

談到娶妻，陶如朗感慨「也是歷經波折」。他說，到台灣最初一心只想反攻，但隨時間逝去，希望越渺茫，開始想成家。但他孤身一人也無家產，「窮阿兵哥，人家根本看不起」，加上本省與外省鴻溝，岳母原本強烈反對，幸好有岳父和其他長輩支持才順利結婚，婚後育有3名子女。

近5年妻子罹患小腦萎縮症，行動能力日漸退化，仍保持健朗身體的陶如朗日夜看顧，騎電動車載妻子針灸復健，他說：「既是夫妻，有難就同當。」

陶如朗退休後勤練書法，成為許多社區、學校書法老師；更在80歲苦學電腦，買書自學輸入法，打出1萬5000餘字「我在富國島的日子」。他原本自認文筆不好，始終不敢寫，但在台灣鮮少看到有關富國島上被俘國軍史實，決定著手記錄親身經歷及留越國軍苦難事蹟，「只盼這段悲憤歷史不被遺忘」。

國共內戰時期，陶如朗所屬部隊無法順利撤退，被軟禁在越南富國島近4年才到台灣，退休後熱衷學習，曾是樂齡大學最高齡畢業生，並在80歲苦學電腦記錄當年留越國軍的苦難事蹟。（中央社）

兩岸開放後，陶如朗曾到對岸探親，「當時老母親還在，一回去老遠就跪下，一路哭到家」。他有時會想，如果當年沒到台灣，想必也是被抓去成了共產黨。

陶如朗說，近70年過去，那些從富國島到台灣的同袍恐怕多已不在人世，他也想寫下4種不同典型的「老兵」，可惜寫到第4種，妻子就生病，以致無暇繼續。

16到22歲年少青春，許多和陶如朗一樣的「老兵」當年卻深陷無情戰火，命運改變，歷經多次生死戰鬥、顛沛流離，腦海中對家鄉的記憶越來越模糊。

「人生的酸甜苦辣算是嚐盡了」，陶如朗有感而發，如果可選擇，或許寧願還在富國島，「那裡沒有政治，沒有鬥爭，沒有貧富，沒有爭奪，只要肯做，就能生活無憂無慮，自由自在」。