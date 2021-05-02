台灣「綜藝教父」王偉忠很眷村 沒有完全被馴化

王偉忠的戲總是反映著他正思索或經歷的生命議題。（本報資料照片）

很多人不知道，50歲時最影響健康的，不是膽固醇和血壓 指數，而是對各種關係的滿意度。人生每個階段需要的「朋友」不同，老朋友能幫你凍結時光，帶你回到悠遠的兒時，看見那個純真的自己。

台灣 「綜藝教父」王偉忠每年都會參加國小（小學）同學會，和高中同學仍有聯繫，更常常與大學同學登山吃飯，他的小學及高中同學都曾經對他說過，「你和小時候一模一樣，眼神、個性都沒變。」他們說，王偉忠即便到了64歲，還是那個調皮、好奇、喜歡講故事、愛說髒話，還是喜歡挖苦別人自嘲自己的孩子。

在「福忠字號偉忠姐的眷村菜」店裡，大大的「眷村」兩字，出自書法大師董陽孜之手。（本報資料照片）

不跑趴不去夜店 相知相惜只幾人

王偉忠看不見自己，但聽到老朋友這樣講很開心，「我沒有丟掉什麼，還是『很眷村』的一個小孩、還是很熱心喜歡幫別人忙、還是有很好的正義感、很差的判斷力，哈哈哈哈哈。」因為老朋友的回饋，王偉忠知道他在這滾動的社會中，沒有完全被馴化，還保有純真與自由。

王偉忠生長在一個快樂的眷村家庭，身為老么的他從活潑、好奇、充滿鬼點子。（王偉忠提供）

身為著名製作人，在台灣電視圈闖蕩40多年，製作的節目包括《連環泡》、《康熙來了》、《全民大悶鍋》、《超級星光大道 》等，創造了不同世代不同生活經驗裡，這些闔家觀賞的綜藝節目，提攜過數不清的後進包括：大小S、郭子乾、黑人、徐佳瑩……，許多人以為王偉忠朋友一定很多，但他說：「沒有，我朋友很少。」身處五光十色的演藝圈，王偉忠不跑趴不去夜店，相知相惜的都是固定那幾人。

王偉忠品味人生。（本報資料照片）

老朋友請益人生 新朋友不同視野

細數這一生，王偉忠在不同階段有不一樣的朋友。他在嘉義空軍子弟小學念書，同學感情很好，一直到現在每年還有聚會。國中則是慘澹少年，快發育的男孩剃光頭、穿短褲，外表內心都半大不小，是個尷尬得要命的生命階段，現在回想竟不記得國中有什麼朋友。到了高中就混太保，社交生活又活絡起來，至今仍有幾個同學保持聯絡。到了大學時就開始玩、打工、賺錢，作家劉克襄、藝人趙舜、阿西（本名陳博正）都是他的大學同學。

出了社會就交電視電影圈的朋友、生了小孩就多了同樣身為父母的朋友……，生命的每個階段都有自然到的朋友，王偉忠不會刻意去交朋友，一切隨緣。因為出道早，所以王偉忠的「長輩朋友」多，常常是他請益人生的對象；因為喜歡做節目提攜新人、喜歡打球，王偉忠也有一群年輕朋友，給他新的視野看世界。

王偉忠（右）和妻女感情好，對他而言，太太林慧晶（左）就是生命裡最好的朋友。（王偉忠提供）

愛情昇華成友誼 「這毒素慢慢下」

「沒有朋友也可以過日子，但不好過。」王偉忠自認是個能自在獨處的人，很享受一個人的時光。而且，對現階段的王偉忠來說，最好的朋友是已經相處大半輩子、價值觀差不多、有許多共同回憶的老婆林慧晶。

王偉忠認為，人生裡所有的事分三種，一種是你自己想做、一種是別人找你做、一種是自然發生，那些「自然發生」的事，像是生老病死、孩子出生教養長大離巢、身體不舒服要去看醫生，就是和老婆一起研究一起分攤，是彼此生活重要的倚靠，夫妻間的相濡以沫，對王偉忠來說很珍貴。

林慧晶小王偉忠八歲，他們共同朋友多，常常一同出席朋友聚會。「我喜歡的她不討厭、她喜歡的我不排斥就可以了。」他們倆對人的看法、價值很一致，什麼人值得深交一起吃飯？什麼人要保持點距離？都很有默契。

問王偉忠何時愛情昇華成友誼，開始覺得老婆是生命裡最好的朋友？「好問題」，王偉忠側著頭想了好幾秒，不離愛開玩笑的個性，哈哈哈哈地說：「這毒素是慢慢下的。這件事在生命裡，時間到了就自然而然發生了，很難清楚回憶起是哪一刻。」

雖然王偉忠說，他不刻意交朋友、朋友少，但他卻因為這些朋友擁有了人生的重要財富，得以創造更豐富的人生下半場。