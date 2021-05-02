王偉忠：人生有如騎馬 「半減卻」才跑得久

空巢期後，王偉忠開始他的「補課人生」，其中一項是騎馬。（王偉忠提供）

王偉忠36歲才結婚生子，那時事業已經穩定，有比較多的時間陪伴家人和小孩，他和女兒的親子關係一直很好。這幾年，兩個女兒陸續來美國 念書、工作、結婚，他和太太林慧晶也開始經歷孩子離家的空巢期。

「一開始還好。」王偉忠回想，大女兒王羚高中就來美國念書，寒暑假回台灣 ，那時王偉忠和林慧晶工作忙，偶爾去美國看女兒反而像在度假。後來小女兒王嘉也去美國念大學。兩年後，王羚畢業，全家去非洲玩，旅遊結束後王羚回到美國找工作，這是王偉忠第一次「心裡怪怪的」，認知到那個從小疼愛呵護的女孩要開始在江湖闖蕩、面對人間的世態炎涼了。後來王羚的新工作順利，也讓王偉忠夫妻的心跟著安頓下來。

一直到前年9月去美國幫王羚辦婚禮，他開心女兒人生踏上生命新里程，但心裡又捨不得，在婚禮上哭得淅瀝嘩啦。「速度很快啊，畢業、出去找事（工作）是大人了、結了婚冠了夫姓，有種孩子真的愈走愈遠的失落感。」Party結束後，王偉忠覺得一切都不同了。貼心的女孩怕爸媽不適應，結了婚之後天天打電話回家。

去年王嘉大學畢業，慢慢成熟的小女兒，也勢必離開父母的保護，往更廣大的世界飛去。「人生就是這樣，從一無所有到開始奮鬥、成家立業、有了孩子、小房子再換大房子，然後孩子長大搬走，漸漸地好像又什麼都沒有了。」

女兒不在身邊，又因為疫情 無法出國看小孩，王偉忠夫妻倆的生活看似依舊，但他常常在晚上林慧晶進家門的那一刻感覺到「她在想女兒了」。問王偉忠怎麼知道，他笑說，夫妻那麼多年了，不需言語，光「聞空氣」都聞得出林慧晶的思念。

王偉忠說，面對空巢期，就要像創作一樣，去找些喜歡的事來做，於是兩夫婦邁入「人生補課」階段，展開了一連串的學習。

最先開始的是勤學英文，以便和外籍女婿溝通，「把英語搞好，未雨綢繆，用不用得到，再說。」

改變自己最大的補課是學習馬術，騎馬是小時候的夢想，直到60歲才開始學，反而給王偉忠現階段人生提供了好的哲理，他分享馬術裡「半減卻」的技巧：「快步要接慢步時，不能直接換速，要先『半減卻』；人生也是如此，沒有人能夠用同樣速度一直往前衝，必須隨年紀、境遇調整速度，才能跑得久、跑得遠、跑得快樂。」

而很年輕就出社會工作的林慧晶，這幾年除了專注事業外，還回頭去學校念EMBA，為沒有享受過學校生活的自己「補課」。

在家的時候，王偉忠喜歡看書，林慧晶就聽音樂。林慧晶喜歡做菜，研發新菜色，夫妻常常在家吃飯聊天。

「有好長一段時間會覺得，怎麼回事呢？把孩子養大了，然後他就飛走了，家裡又變成兩個人。」他們思念女兒，卻也認真把自己的兩人生活過得更有趣精采，當作是送給遠颺的女孩們最美麗的禮物。