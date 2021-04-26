畫家米力、白輻射Rex ：跟植物生活 改變過去的自己

向陌生突進的山林體驗、向內滋養靈魂的植物種植，成為身處疫情 鎖國時代下，人們走向自然之道的嚮往與方式之一。從多年前的多肉植物、蕨類，到如今紅遍全球的觀葉植物，綠色浪潮從未歇止。為什麼愛上植物，又如何讓生活與植物好好共存，而非枯萎即丟的消耗裝飾，成為每個人的植物哲學。《500輯》邀請插畫家米力，以及白輻射影像共同創辦人洪鈺堂Rex，聊聊深究植物的契機、個人喜好、採買守則與生活中的植物二三事。

米力：其實我種植物很久了，但是一直沒有深入研究，大約去年9月開始比較關心植物話題，聽到哪裡有，就會去逛一逛。我最初也是跟著Rex去逛植物展，一開始都挑蔓綠絨、龜背芋這種誰都看得懂的植物類型，然後會慢慢開始思考雨林植物到底是什麼，為什麼背後有這麼大規模的熱愛族群。網路社團裡真的超瘋狂，有點像拍賣模式，只要有人丟植物上來，下面就會有一群人留「卡」等買賣通知，後來發現很多植物在花市其實不容易找到，的確要在特定社團。

Rex：妳種比較久，我認真栽種大約才一年多前。的確是有沒有想認真的問題，其實就是一個timing到了，因為家裡和工作室很早就有種植物，也都有澆水，加上搬植物、換盆其實都很累，每當忙碌時一回神，突然發現植物都黃掉了，坦白說那種感覺真的讓人受夠了。一年多前的某一天，我終於下定決心要搞懂這些植物變化的原因，了解每一種植物的照顧心法，所以一頭栽進去。

米力：要買自己懂的植物，譬如說必須思考「我的環境適合什麼？」曾經我看到一顆鹿角蕨很美就直接買下去，最後它枯死了，因為環境就是不適合它，時間一久才發現我家適合種蔓綠絨和花燭。

Rex：不一定要買貴的，只要你喜歡就好。像我很喜歡「紫柄千年芋」，真的非常好種，會讓你覺得空間中存在著有機體。另一個讓我養起來很有感的是「波浪火鶴花燭」，一年前買回來時是四片葉子，到現在也是四片，沒有長大也沒有枯死，可是大約兩個月前冒芽了，那種感覺就像是股票終於會動了，讓人驚呼「哇！你終於長了」，短短一個禮拜長出超長的葉子，有些植物老株，一旦長芽反而會更長、更大。

米力：一定要把行情記錄下來，讓心裡有個底，才知道有沒有被框了。像Rex手機裡隨時有個列表，列出想要買的植物，將已經擁有的植物打勾，還有貨比三家的行情表。我還是最愛各式各樣漂亮的蔓綠絨，譬如小提琴蔓綠絨、小天使 蔓綠絨、橘柄蔓綠絨等。

Rex：很有趣的是，跟剛剛養植物相比，現在比較沒有煩惱，以前都會在買賣當下詢問老闆「這怎麼照顧？多久教一次水？」花市老闆都很忙時都會回「兩、三天啊！乾了再澆啦！都差不多啦！」當你身為新手，聽到這些話會開始過度謹慎，每天為此提心吊膽，每隔兩、三天就擔心土壤太乾、葉子太軟，反應過度。

米力：在植物路上最好的老師，通常會是植物店老闆，或者像我認識Rex，他也是可以實際交流植物心得的朋友，他們都是我的植物神人。IG上常有網友分享美麗植物或裝飾風格的那一面，往往只能遠觀而已，多去認識專門種植植物的人，都會成為很好的老師。

長期接觸植物，人一定會比較平靜，像我本來就不容易生氣，現在更不容易生氣，很少事情會波動到我。而且開始習慣每個禮拜去郊山步道 ，從買植物回家，到後來想走進大自然裡看植物，這也是另一種改變。

Rex：我本來就喜歡環境與植物之間的關係，但是養植物之後，才開始去留意「原本的樣子」。當植物開始冒芽時，就是以無聲的方式提醒你季節改變了，例如葉子變得疲軟來發出「已經過了一個禮拜囉」的訊號，像是「綠帝王」就是這樣，沒有水時變軟、冒芽代表節氣變了，但是這些事情本來就存在著，而你沒注意到而已。每個人都有適合的環境樣貌，有些人喜歡人造感，有些人希望與自然共處，我傾向在生活空間把自然帶進來，而不只是人類住在鋼筋水泥的房子裡而已。

米力：就是「要有愛」啦，像我先生也是這一、兩年開始認真照顧他的植物，在那之前植物常常死亡，後來他得到一個體悟，對待植物就像對待動物一樣，你要對它付出愛，它也會了解你的愛，而且植物之間會互相鼓勵要活下去。以前「溫事」的植物總是無法種到隔季、隔年再開花，自從好好照顧之後，現在除了不容易枯死，甚至會再開花，因為這些植物對環境已經產生「我想住在這裡」的認同感。