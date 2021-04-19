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丈夫手指被輾傷 她調製藥材做敷料 進而造福大眾

記者周宗禎／台南報導  
儕陞生化總經理翁志宜投入生技研發近20年，產製10多種美容保養品，最近再研製醫材。（記者周宗禎／攝影）
儕陞生化總經理翁志宜投入生技研發近20年，產製10多種美容保養品，最近再研製醫材。（記者周宗禎／攝影）

台灣台南科學園區的儕陞生化技術公司，與工研院合作開發出大豆衍生物新技術，可應用在提升皮膚保護力與更新能力，今年初獲得有「醫美奧斯卡」的亞太美業精品獎。公司不只把相關技術運用於新式化妝品，最近更進一步進行臨床試驗，要作為創傷敷料，已進入二期試驗，確認是否可改善糖尿病潰瘍傷口、失智症。

儕陞創辦人翁志宜學食品營養，因長期在醫院工作，對中藥也有鑽研；她與學化工的先生一起投入中藥材萃取研發，胼手胝足創立生技公司。她表示，為求慎重，公司成立18年來，一直與有醫療背景的大學合作研發產品，成立自己的實驗室，已產製10多種美容保養品上市。

儕陞最新研發的大豆衍生物技術，除用於化妝品，最特別還可變成一種「醫材」。翁志宜表示，儕陞即將推出號稱台灣第一支「自製植物性創傷敷料」，已獲得衛福部二類醫材許可，即將上市。因技術獨特，目前取得越南衛生單位核可同步上市，陸續向歐洲與各國市場「敲門」。

翁志宜說，生技市場日新月異、競爭激烈，要成功最重要是研發力與創新能力，否則很快被淘汰。該公司從最早的抗老、保養產品，到細胞修護外用保健品牌，多年來已打出口碑，培養出一批銀髮忠實顧客；但她不以此為滿足，歷經10年研究，再成功研發出新型皮膚創傷用藥的「創傷敷料」，已取得20多項發明與技術專利，可運用於傷口修復等。

原在醫院工作的翁志宜，因丈夫手指被輾傷，為減輕疼痛用心研究並調製中藥材，後來又用在婆婆意外被壓傷的傷口，效果明顯；她與學化工的丈夫興起將產品上市、量產念頭，造福大眾。從對家人的愛，到減輕受傷者痛苦，翁志宜說，10多年研發非常辛苦，但值得。

業界形容這位生技公司女老闆「既堅強又溫柔」。翁志宜讀食品營養科，並繼續升學取得營養師高考證照，進入醫院工作。原以為人生平順安穩，但丈夫的手指意外被絞肉機輾傷，她為讓傷口盡快復原，自行調製中藥材，意外減輕疼痛，被削掉的指甲肌肉也長回來。

後來婆婆腳遭重物壓住，一度要截肢，她以萃取的中藥貼敷傷口，肌肉漸恢復血色，脫落皮膚也再度生長。

「許多糖尿病、癌症或長期臥床患者，因治療引發潰瘍、皮膚損傷，藥材不但造福病患，也有商機！」她與丈夫決定投入；只是生化醫療研發過程耗時，花費龐大，需有毅力與堅持。翁志宜說：「一路走到今天靠的是不斷學習」，她表示自己「以細胞為師」，細胞不停成長更新，人也要不斷學習。

台灣 糖尿病 肌肉

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