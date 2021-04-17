55歲砸1億創業 心念一轉 李佳蓉享「3有」人生

磊山保經創辦人李佳蓉認為，熟齡族必須重新檢視保單，以確保老年生活有保障。（記者林伯東／攝影）

李佳蓉在55歲時創業，11年來，「磊山保經」成為擁有超過2400名業務保險 經紀人公司，李佳蓉為自己再次創造了事業顛峰。

李佳蓉提醒，熟齡創業首先要想清楚動機，「我們不年輕了，55歲輸不起了。」她以自己為例，當初赤手空拳入保險業，20年的時間裡，她因為保險業遊覽世界各國、交往眾多朋友，因為客戶信任屢創佳績。保險業用20年給了她全新世界，她希望用接下來的20年回報。

確認動機後，接著「問風險的極致、做最壞的打算」，李佳蓉創業時就已想過最壞的結果，她拿出一億元（台幣，以下同）創業，萬一虧損，上限也是一億。

最好的退休 生活：有夢可追

記者看著每天行程滿檔、活力滿滿的李佳蓉，好奇當初的退休規畫呢？「我現在過的是退休生活。」李佳蓉說，在平均餘命87歲的現今社會，最好的退休生活不再「什麼都不做享清福」，反而要追求「有事可做、有人可愛、有夢可追」的人生，她現在做的事情和過去一樣，但是心情已經大不同。

李佳蓉舉例，以前她總在年初時就把當年要出國旅遊、全家旅行的時間規畫好，當休假被耽誤，她就滿心懊惱；而現在，一樣是年初就規畫好日期，但若臨時有事，她就開開心心地挪動時間，或乾脆取消，「我現在是為了理想、為了喜歡的事而做；這是一種身心安頓。」

李佳蓉不僅開創了保險經紀人的新典範，也在高齡世代創造了退休的意義。

利己為先 自己掌握養老品質

李佳蓉從事保險業30餘年，伴著許多客戶長大、成家、規畫退休生活等，李佳蓉認為，保險是撐起人生財務安全網的最佳工具，但因應不同的人生階段需求，須有不一樣的規畫。

她認為，熟齡族群必須盤點保單，審視是否能夠保障老年生活，調整原則是「利己為先」，將養老品質掌握在自己手上，過有尊嚴的老年生活。以下是李佳蓉針對不同類型退休族做保單調整的建議。

李佳蓉從事保險業30餘年，交遊廣闊。她說，保險業給了她全新世界。（圖：李佳蓉提供）

行動1 一般中產階級：以喪葬費及長看險優先

多數中產家庭可能有間小房、有點現金，過得了日子，求不耽誤孩子，但也留不了什麼財產。

醫療科技進步下，長壽成為風險，長期看護險（以下簡稱「長看險」）成為必要。李佳蓉建議，在沒有多餘現金的前提下，可以部分解約或是展期終身險，轉換為長看險。

李佳蓉的客戶A有一張2000萬身故保障的終身險，如今A已經60多歲，父母已逝、孩子各自成家立業，當初擔心若發生意外，家庭經濟將陷入困境才買的終身險，現在變得不再迫切，李佳蓉建議A，終身險只留下50萬身故喪葬費的保障，其他轉為長看險。如果終身險保額夠多，甚至可以間斷解約創造現金。

若年輕時沒有任何保險，退休時想買保險，首選還是長看險，費用比較高，「但沒辦法，這涉及安全感，為了讓身心安頓。」李佳蓉舉例，身上有1000萬現金但無保險，以及身上只有100萬但有長期看護險，相對於前者，看著錢一天天減少，後者時間到了照顧費用就自動給付，會比較有安全感。李佳蓉建議，將繳保費 的時間拉愈長愈好，讓成本降低。

不少退休族帳面上看起來資產不少，但仔細盤點，其實「窮得只剩下房子」，李佳蓉也是在「利己優先」的原則上，建議將房子轉換成安老資產，先別思考留不動產給孩子。

好友B在台北市蛋黃區有約60坪、市值6000萬的房子，多年來夫妻省吃儉用守著大房，光打掃都疲累，最近他們聽了李佳蓉建議，賣掉市區大房，換了市郊20坪的小房，花了1000多萬，並且租了一間管理良好的倉庫，放置生活裡用不到但又捨不得丟的紀念品。換屋得到的4千多萬現金，除了購買長看險、年金險，確保晚年的照顧及被動收入後，還可以遊玩、投資。

行動2 有餘裕中產：透過年金險增加被動收入

李佳蓉在媽媽62歲時幫媽媽買年金險，年金險的規畫是「活多久、領多久」，那時保費400多萬，月領3萬生活費，李媽媽現在90歲了，近30年來已經領回1000多萬，身體還很健朗，這張保單讓長命百歲變成祝福。

有些保險公司的保單因應高齡化客戶需求，終身險可以直接轉換成年金險，不妨直接詢問保險業務。

有人會偏好重大疾病險，罹病後可以拿到一筆錢，李佳蓉認為，以現今的長壽趨勢，如果保費差不多，每月給付的長看險或是年金險，會比重大疾病險更能照顧晚年。

行動3 中產以上富豪未滿：作為傳富的工具

對於事業有成者，李佳蓉認為保險是家族資產傳承很好的工具，與其給房子、基金、股票、現金，保險相對容易執行，一來金額明確；二來手續簡單，直接在保單寫下受益人，及每個受益人占多少比率即可，也不需要繳遺產稅。而且，若你想留財產給孩子，可能短時間不易存1000萬，但是可以買1000萬的終身險，過世就留給孩子。

李佳蓉笑說，她有個精明的客戶C，有筆3000萬的終身險，C有三個孩子，她每個月去一個孩子家住，去住之前都不厭其煩地更改受益人，孩子都希望她住久一點。

滿手保單 卻沒有一張長看險

無論你是一般中產、有點錢的退休族，或是要思考財富傳承的富人，都別忘盤點保單，別以為保單多就萬無一失，李佳蓉曾有客戶有48張保單，卻一張長看險都沒有。看看長看險足夠嗎？受益人是否需要重新安排？好好盤點並安排保險配置，也是一種身心安頓的行動。