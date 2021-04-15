60歲被退休 國民黨黨工重念研究所「腦筋靈光多了」

任杰說，沒有準備的退休生活，起床就不知要做什麼，太可怕。（記者陳秋雲／攝影）

國民黨台中市黨部前書記長任杰黨職資歷逾30年，去年剛滿60歲就「被退休 」。他說，剛開始起床後根本不知要幹什麼？18年前一度到研究所修學分，因選舉喊停，他決定念專班重拾書本，「讀書讓腦筋靈光多了。」

任杰曾到大學修國際關係學分，退休後，他到中興大學念國家政策與公共事務研究所。他說，可能長期在政治領域，對公共事務較熟悉、有興趣，30名同學裡，最年輕的大學剛畢業，年紀最大62歲，比任杰還大一歲。

他嘆黨工幹太久，一直陷在框框裡反而與社會「脫節」，回到學校追趕年輕同學蒐尋資料技術、寫論文雖累，但不懂就問，告訴自己要活到老學到老。

任杰曾任職台中市、南投縣、台東縣和新竹縣黨部，他大學念財稅系，28歲在朋友引薦下考上黨工，分發到苗栗基層。

黨職生涯，有悲喜也有挫折。2010年台中市前市長胡志強首次選大台中市長，他從南投被召回台中，兼任競選總部發言人；2014年他再度回台中，這回卻是面對民進黨在台中執政。

任杰說，黨工需犧牲家庭生活，聽令指派，到陌生地也得盡心力建立人脈輔選，一路走來，黨務生涯的滋味「如人飲水，冷暖自知」。

60歲被退休，任杰毅然重拾書本。他說，很多人問幹嘛念研究所，又不能升職加薪，但他幾十年來幾乎不碰國際新聞，只看台灣內部事務，現在讀書接觸新事物、打開視野，很有新鮮感。

任杰說，以前說話太直率，修了相關課程，才了解原來溝通是有技巧的。他拚命吸收新知，「學分費太貴了，當然得扎扎實實地學。」

「沒規畫，不要退休」

「沒規畫，不要退休。」任杰說，剛退休時一起床就茫然，面對整天就要無所事事，「這種感覺太可怕。」他接下太太賣咖啡 的行銷工作，假日則念研究所。

因非志願退休，任杰剛開始勤跑就業 服務站諮詢、出門找工作，得到的回應總是「你年紀太大了」。業者直白的回應雖違反就業服務法，但他自忖「如果我是老闆，會不會也這麼想？」乾脆回家幫太太賣咖啡。

任杰指出，因被退休，什麼都沒準備，但還來不及有退休症候群，他就接下太太賣咖啡的行銷工作。

任杰的妻子近十年來從事咖啡豆客製化，沒實體店面，靠的是熟客口碑行銷，他退休後把委外部分收回自理，重新認識咖啡、學行銷。

他說，專做中高端咖啡豆，客製化成耳掛，讓不想每天洗刷咖啡器具的人，不費事也能喝到高品質咖啡。

任杰說，退休後不可能什麼事都不做，就算65歲屆齡退休，多數人還很有活力，「得想辦法過日子」。

以前的任杰愛喝茶，如今有空可悠閒喝杯咖啡，四溢的咖啡香，讓他開始品味人生，中和多年來在政壇打滾的酸甜苦辣。退休後抓回生活主導權，任杰建議，問問自己想做什麼，現在就開始規畫。