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卸任也不會停下工作 朱宗慶：不能呼吸那天才退休

文／陳思瑜
朱宗慶回憶剛拿到65歲老人證時，對這個新身分覺得新鮮。（記者陳軍杉／攝影）
朱宗慶回憶剛拿到65歲老人證時，對這個新身分覺得新鮮。（記者陳軍杉／攝影）

「滿65歲那一天我很開心，坐高鐵的時候還拿著敬老票自拍」，朱宗慶笑著回憶剛成為資深國民時的新鮮感。1954年出生的他，對事物的好奇心與熱情從未因年紀遞減，他認真地說：「我常告訴我自己，我是27歲。」

27歲，是朱宗慶從維也納學成回台灣的年紀，由此之後的每一天，他都在為台灣打擊樂、藝文產業衝鋒陷陣。

39年來「玩真的」 有套轉念心法

 1982年，朱宗慶創立了台灣第一個專業打擊樂團，籌錢辦了第一屆台灣國際打擊樂節（TIPC），39年來他總是幹勁十足，問他靠什麼堅持下來？朱宗慶說：「『玩真的』態度。」

不過朱宗慶說自己一路走來，並非外界所見一路順遂。

朱宗慶小學時，家族有人經商失敗導致房子被查封，家中經濟一度拮据；剛創立樂團時，找不齊他想要的打擊樂器，也沒有樂器商願意冒險進口；還有房東害怕地板被敲壞，樂團一開始租不到場地，要他簽切結書才肯租；更別提他接手兩廳院後遇到的阻礙與挫折，並非外人得以想像。

朱宗慶坦言自己也是一般人，遇到挫折當然會有沮喪、悲觀情緒。然而歲月教會他，想擺脫撞牆期泥沼，換位思考是最好方法。

他分享自己轉念心法說：「如果每次都只在意成果好壞，沒有關注到過程，就很容易在成就感與挫敗感間擺盪。」不放大得失心，就有辦法找出堅持動力，很大機會能走出低迷，進而翻轉情勢。

即便女兒上了國中，朱宗慶（中）與女兒感情依舊很好，孩子仍喜歡膩在爸爸身旁跟他聊天...
即便女兒上了國中，朱宗慶（中）與女兒感情依舊很好，孩子仍喜歡膩在爸爸身旁跟他聊天。（取材自朱宗慶臉書）

把團隊當家經營 像老師也像父親

亦師亦父的帶人風格，是朱團代代傳承的基因。

朱宗慶一直以來希望團員把樂團當成第二個家，因此他帶領團員的方式「像老師、也像父親」，嚴格要求他們在專業技術及態度做到最好，同時花時間與團員們在生活上互動。

例如剛創團時，朱宗慶特地帶第一代團員上西餐廳：「我想讓他們學習穿西裝打領帶、用刀叉吃飯，因為我期待他們是在全世界行走的人，必須學習基本禮儀。」

現在資深團員在指導新生代團員時，也複製朱宗慶當年模式，鞭策專業也給溫情支持。「像去年我們有場演出以第三代團員為主要演出者，都是他們的老師幫忙排座位跟擺樂器，我看了真感動。」朱宗慶說。

現在朱團團員來到第四代，平均年紀在19歲到20歲之間，朱宗慶也放手讓當年與他一起創團打拚的第一代團員主持團務。朱宗慶認為，「不是給一個人就叫接班，應該是把整片藝文土壤的底都打好了，交給下一代才是接班。」

因此，朱宗慶為樂團奠基人才培育制度外，目前擔任國家表演藝術中心董事長的他，也致力為台灣優化藝文人才培養的環境，不過，他說就算卸任也不會停下熱愛的藝術工作。他依然用玩真的口吻說：「我沒有退休耶，我要到不能呼吸那天才會退休。」

朱宗慶39年來為藝文產業投注心力，熱情不減，問他靠什麼堅持下來？他說：「『玩真的...
朱宗慶39年來為藝文產業投注心力，熱情不減，問他靠什麼堅持下來？他說：「『玩真的』態度。」（本報資料照片）

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