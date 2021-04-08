李登輝武官少將 退伍皈依 做義工當「佛法小兵」

梁玉飛（右）除了當義工，還會在齋明寺擔任導覽員。（圖：梁玉飛提供）

法鼓山齋明別苑義工梁玉飛年近7旬，身著40年軍服官拜少將，空軍出身的他曾駕駛F-5A戰鬥機，擔任飛行教官、赴沙烏地阿拉伯 學習軍事外交，還曾是前總統李登輝的武官。

但與佛法結緣後的他，退伍後開始當義工，皈依佛門後從內而外更謙卑，自謙「在學佛法這條路，自己仍是個小兵」。

梁玉飛說，父親抗戰時期毅然從軍，以飛行員為目標赴戰場殺敵，但家中男丁三代單傳，祖母憂心安危不同意，只能改選地勤，而自己排行老二，梁家不再單傳，父親認為「我飛不成，兒子一定要飛」，取名「飛」，就是爸爸把當飛行員夢想寄託他身上。

他為分擔家中經濟，15歲就從軍，進入當時位於屏東的空軍幼校，三年的紀律、體格教育，再經空軍官校嚴明訓練，篩選後同期僅剩九分之一能當開戰鬥機的飛行員。22歲畢業後，當時兩岸關係緊張，他駕駛F-5A戰鬥機頻繁出任務，緊湊的軍旅生涯就是生活全部。

梁玉飛當時在第五聯隊擔任中尉飛行官。（圖：梁玉飛提供） 梁玉飛當時在桃園空軍基地指揮部擔任少將指揮官。（圖：梁玉飛提供）

在空軍第五聯隊當了18年飛官，國防部 前部長、現退輔會主委馮世寬也曾是他的長官，梁玉飛曾赴沙烏地阿拉伯大使館學習軍事外交、到美國 空軍戰爭學院拿到碩士學位，並獲拔擢擔任前總統李登輝的空軍武官，身為總統與空軍密切聯絡的橋梁，也是他軍旅生涯最榮耀的巔峰。

他說，當總統武官就像貼身秘書，24小時隨傳隨到，還要時時察言觀色，之後任總統府侍衛室主任，再回故鄉任桃園空軍基地指揮官，領導2000多人的空軍部隊，2007年55歲時自少將退伍。

談到空軍養成，他說，要有高傲、無所畏懼甚至自我膨脹的性格，上戰場才能奮勇殺敵，有不畏困難的膽識。即便如此，面對軍機失事，同寢的好同學、好兄弟飛出去就沒再回來，他為正常出任務，只能選擇逃避，還曾為此一連搬了好幾間宿舍。

梁玉飛仍清楚記得，29歲那年，一次飛行操作時發生空間迷向，緊急在觀音跳傘獲救，他自行收傘，再請附近農夫幫他叫計程車搭回營區。但回首幾位同學殉職、重傷，自己卻幸運毫髮無傷，除了感嘆生命的脆弱，更不平「為何我可以，同學卻不行」。

為避免影響軍心、出任務表現等，軍中不容許公開表現宗教傾向，只能把信仰留在家，就算心裡有需求，也只能隱忍。他偶然間接觸聖嚴法師著作，明白其中因果，得到心靈上的平靜，也認為就算是軍人也要有安定了力量，卸下穿了40年的軍服，他到齋明寺、齋明別苑當義工。

「禪坐帶給我心靈平靜，收回傲慢、囂張的性格。」他說，現在更能用真心相待。如今，他每周至少一天到齋明別苑整理環境，也協助辦活動、課程，還會擔任齋明寺導覽員，退伍生活過得輕鬆自在。

他坦言，剛開始從少將換當義工，一時身分真的不好轉換，軍人性格出現時，會爭執寺方辦事效率，但法師的慈悲令他慚愧，也自省應更應謙卑處事，更笑說「在學佛法這條路上，我確實只是個小兵」。