是生態作家 也是餐廳老闆 退休警：人生退休才開始

國家公園警察隊長劉國信退休後人生更精采，投身生態環境保育著書百萬字。（記者黑中亮／攝影）

66歲劉國信曾是南投縣警局的優秀年輕巡官，但憑著一股熱愛，毅然轉入國家公園警察 隊服務。30年的警察工作，培養他對自然生態、環境教育的興趣，退休 15年來投入作家、導覽及生態學者，編寫國家公園導覽書籍已逾百萬字。

「要講我的人生，其實從退休才開始。」劉國信坦承初入警界是「誤入歧途」。興趣廣泛的他，熱愛攝影、寫作及觀察生態環境，年輕時被分發到南投縣警局草屯派出所，一度是優秀巡官，卻不顧長官反對，轉入玉山國家公園警察隊擔任三年警務員。

1988年報禁開放後，劉國信以國家公園警察隊身分，考取民生報特約撰述，常在戶外版發表文章。之後升任太魯閣國家公園警察隊副隊長8年，還擔任雪霸公園隊長15年，其間拿到第一期環境步道師認證，深入了解台灣高山步道，並在生態學者陳玉峯建議下，接下墾丁國家公園警察隊創始隊長重任；51歲退休時，已服務警界30年。

「人生的積累，讓我退休後過得很精采充實。」劉國信說，與陳玉峯亦師亦友的情誼，不僅完成靜宜大學生態學研究所學位，也在生態學會擔任秘書長，從事生態環境保育工作，並應邀為阿里山、東北角、東海岸、北海岸、雪霸等國家公園撰寫解說書籍10多本，長達13萬字玉山國家公園導覽書出手後，著書已超過百萬字。

在關心環境生態的基礎上，劉國信接下「董事長遊台灣」的導覽行程，全台跑透透，更深入了解台灣。他從對自然生態的興趣出發，到導覽書籍的撰寫，成為豐富他人生下半場的機緣，更獲得不少成就感。

墾丁國家公園警察隊長劉國信上山下海，勤於公務，也認真寫書。（記者宋耀光／攝影）

吃遍美食 開私廚圓夢

走進南投縣水里鄉的小巷弄，沒明顯招牌，外地遊客根本不知道這裡隱藏一家私廚餐廳，直到嘗過老闆劉國信的無菜單料理，才知道樸實無華的菜色，蘊藏他數十年行走各地的美食記憶。

餐廳沒有華麗的門面，反而有點5、60年代的農家風格。質樸的風格，同樣展現在菜色上，他說，「我就是利用在地最簡單的當令食材，用最直接的料理手法」，不用勾芡擺盤及人工香料，以內心營造一道道在地可口的菜色。

劉國信稱這就是反璞歸真的家庭味，還原早年家中吃的平常菜。因私廚桌數不多，只能接待預定的客人，臨時來可是吃不到。

人生轉念都在一瞬間。劉國信回憶2006年春天，一方面感受到母親年邁，警察生涯又面臨升遷瓶頸，便開始規畫個人退休生活。除回家陪母親，同時修完靜宜生態研究所的未竟學業，與老師一同參與生態保育及國家公園環境資源維護。

因走遍全島，嘗過各地美食，五年前劉國信與妻子決定一圓長久以來的料理美食夢想，到水里開私廚餐廳。其中一道以麻油、老薑爆香，加上甘蔗、蘋果、米酒等燜煮而成的燜鴨，是店內招牌菜。

劉國信從國家公園警察隊到生態環境作家，並完成十多本國家公園導覽書籍，他認為，「永保赤子之心，就是橘世代最寶貴的資產」，為自己而活，做自己有興趣的事，才能擁有動力。