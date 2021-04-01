金鐘影后王琄：一生最難駕馭的角色是「媳婦」

王琄2019年以短片入圍金鐘獎「迷你劇集／電視電影女主角獎」。（取材自臉書）

台灣 女演員王琄在演藝圈30多年，她縱橫劇場、電影 、電視，入圍 金馬、3度敲響金鐘，作品超過70部，演什麼像什麼，但她一生中仍有「不能駕馭的角色」，那就是「媳婦」。

王琄39歲時與星星王子結束維持4年的婚姻，她回想起雙方剛認識初期，自己的母親離世、父親生病，為了完成家人賦予的婚姻壓力，在自己未準備好的狀況下，決定要結婚，「是我沒有想清楚，我覺得必然會走向分開，很像戲沒有結束，當時就有覺得會分道揚鑣的感覺，所以4年就結束。」

回憶起這段婚姻，她直說：「太難了，我選擇一個很大的難題。」當時的另一半既是家中唯一的男丁，母親則是寡母，這樣的家庭關係在那時的社會氛圍下「傳宗接代」必然成了大課題，王琄只說：「是自己沒有認清這個難度。」她坦言姐姐雖然在婚前有提醒，但不知是否獅子座天性使然，就是想為自己所選扛責、為愛闖天涯，說到這，她對自己年輕時的衝動笑了出來：「很衝動，把自己害死。」

「老婆好演，媳婦不好演」王琄說道，她幽默的大笑說：「工作那麼累回家還要做工，好累！怎麼可能。」但她表示兩人也是有努力「做人」過，各個妙方都嘗試，想到楊麗音當年還教她喝大蒜酒助孕，她聽聞偏方笑個半死，直說：「有努力過但沒發生（懷孕）。」

其實最大失敗原因，可能來自壓力，王琄的前婆婆住在她和前夫樓下，不時會拿著備份鑰匙直接開門上樓幫忙打掃，只要她待在家都會心頭一驚，而這樣的行為也讓她覺得自己好像做錯了，挫折感很大，笑稱：「有一部分原因是我真的不會整理家裡。」不僅打掃，連她的廚藝也被嫌棄。

廚房入不了，子也生不了。她三不五時就被婆婆關心生子進度「你們都沒聲音喔？」她笑著試問：「你看這壓力多大！」雖然這件事如今說來好笑，但她當年內心很抗拒，「這根本不是愛，有一種要對別人家負責的感覺」。她只能靠著埋首工作分散注意力，回家前都還得在外頭轉一轉才返家，可是站在一樓看到婆婆的樓層還亮著燈就不自覺發抖，漸漸的由心到外的抗拒已在潛移默化中產生。

她開始在這段婚姻中選擇逃避，前夫也沒有從中緩頰，她也認為久了夫妻關係一定會不好，最後她選擇搬出去住，「已經到一種沒有辦法一起生活，這就是很悲傷的事，沒辦法吃飯，壓力太大了。」她坦言當時很不快樂，躲到「屏風表演班」上班，和朋友一起住在基隆市暖暖區，遠離塵囂，她說：「很感謝當時有工作，事件感受是累積出來，到最後才會覺得夠了、可以放下，大家都知道（婚姻）有裂痕都不問，只有陪伴。」

王琄高中時期，她形容當時的自己眼神充滿疑惑，不斷往外尋求解答，但一顆心卻是如此無懼；原來妙齡時期的我，早有了不理會外在目光的勇氣。（取材自臉書）

王琄還記得分居時有位記者打給她詢問婚姻狀況，她告訴對方，「我們正在處理，可不可以再說」，好在當時的環境善待兩位，沒有造成太大的輿論壓力，而她也秉持「分手口不出惡言」的堅持，讓事情留在夫妻倆之間，當時的她面臨人生考驗，卻更能理解對方、多體諒別人一點，故事說到這，像想通一般說道：「可能因為這個體諒，造成我後面沒有那個苦澀感，我覺得我對這件事還蠻圓融的。」

不過這個「體諒」從何而來？王琄思索一晌吐露：「這個還滿微妙，我覺得或許我比較會看見他人對我的好吧，有好朋友給我愛，我的朋友不會讓我單獨一個人，他們會要我隨時出來吃飯、聊天，但不問（感情），我朋友很尊重我，我也都沒有提；然後我也選擇不讓朋友為難的方式，因為我們（王琄和前夫）都有共同朋友，我會退到比較後面去，我不希望他們選邊，所以有段時間暫時不跟他們聯絡，也讓自己不太需要去訴苦，不然講了一次、兩次就會放大那個苦，那個苦好真實喔。」

王琄接著說：「我選擇扛起自己的全部責任，我覺得應該負起從決定進入婚姻，到婚姻所有故事到離開，跟我家人沒有關係，他們知道越少情緒波動越少，就不會在我面前表現出難受、罵人，所以就停在我這裡。」她這時的堅強，已不是起初決定為愛付出所有的強韌，而是真的為自己所選負責的態度，也幸好身邊的家人、朋友都以最溫柔的方式陪伴，這令王琄滿足一笑說：「我有很棒的家人、我有很棒的朋友。」

奇妙的是，她簽下離婚後，回到家反而哭了，「明明得到自由，反而覺得那跟自由其實是不知所措」。她一直覺得在這段關係中成了別人的「塞子」，被拔起後污水才會流乾淨，直到某天朋友堅定告訴她「妳不是塞子」，她赫然驚覺大哭，「我怎麼把自己想的那麼小！」

王琄喜歡旅行，生活多采多姿。（取材自臉書）

其實4年婚姻她是感謝的，她說：「不然我到這個年紀沒有婚姻經驗的話應該很可怕吧，有經歷過婚姻才知道那個難，相處的來來回回。」而她的個性變得「沒有理所當然」，婚前自己為是世界中心的想法被打破，4年時間讓她強硬的性格磨得圓滑。如此生命經驗也讓她在戲中詮釋媳婦、老婆角色更有感，只有「媽媽」一角她的真實人生還沒體驗過。

王琄中年失婚，選擇「接不接受自己不完美」，她人生中雖有裂痕，卻也是光進來的地方，她勇敢開始新嘗試，40歲之後轉往影視圈發展，也因此讓她拿下3座金鐘獎、入圍金馬獎，成就現在許多人口中的「國民媽媽」封號。

不只事業有所斬獲，她更開始保養自己，學習芳療，她變得溫柔又堅強，就是接受不完美，她說：「與那些故事過往共存，除之而後快，面對它才是主人。」如今57歲的人生仍精彩，她保持好奇，不自我設限，不讓年齡成為綻放的阻礙。