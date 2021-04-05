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台灣高鐵女指揮官 行控「運轉大腦」重任難不倒她

記者／曹悅華
賴彥臻是高鐵唯二「女指揮官」之一，負責形同列車運轉大腦的主任控制員工作。（圖：台灣高鐵提供）
賴彥臻是高鐵唯二「女指揮官」之一，負責形同列車運轉大腦的主任控制員工作。（圖：台灣高鐵提供）

時速動輒兩、三百公里的台灣高鐵列車，行車安全和調度相當重要，尤其形同運轉大腦的「指揮官」（主任控制員）更顯關鍵，去年底才上任的賴彥臻是唯二「女指揮官」之一，每天要掌控一百多班車、逾十多萬名旅客安全。不只地面跑的，還有天上飛的，李瑩珠多次執行總統包機任務，也是華航史上唯一完成隨機修護的女性。

高鐵行控中心中央控制課經理劉建宏說，要成為主任控制員必須歷練過所有控制員職務，包含車站、基地、列車、時刻表、旅客服務、組員運用、電力、設施、列車組運用等。目前高鐵有156名控制員，僅兩名「女指揮官」。

賴彥臻說回憶，2016年自己還是時刻表控制員，曾遇「菜網事件」，菜網纏繞架空線導致列車集電弓斷裂，當時正逢中秋疏運，又碰上颱風天，台南到左營間一度中斷，交通大亂，必須立即判斷改以台南或嘉義作端點。

賴彥臻說，升上主任控制員後，夜間也要監控正線上的維護保養，工程車的移動需要行控中心調度跟授權，深夜壓力更大，不像白天受系統保護，需倚賴經驗管控人員進出場。但比起突發狀況，賴彥臻認為最累的是一個月要輪三種班別，有時甚至整周都看不到小孩。

「在一線工作時，穿著工作服又頭戴安全帽，偶爾會被叫李大哥，說話後才知道我是女生。」在華航修護組織租機管理部擔任工程師的李瑩珠，是單位裡唯一女工程師，她原本念商科，從零開始，錄取後歷經一年受訓，並考取維修執照後才真正上線，必須面對航機臨時甚至特殊情況，緊急執行檢修及故障排除。

談起最深刻的工作經驗，李瑩珠直說是曾參與多次總統專機的整備作業；另她也曾擔任過隨機修護，跟著航機飛到目的地負責航機簽放作業，創下華航史上唯一一位達成此任務的女性。

基層做起的李瑩珠說，有些年紀比她大的人會尊稱她一聲「姐」，她因而認為，同事間工作的信任感要透過自己的經驗去累積，跟性別無關。

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