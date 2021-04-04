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當年的小鋼砲 如今外出包尿布 王建煊坦然面對

陳碧珠
王建煊（左）創辦的無子西瓜基金會隔壁為老人唱歌教室，唱歌也是兩老的興趣之一。（記者蘇健忠／攝影）
王建煊（左）創辦的無子西瓜基金會隔壁為老人唱歌教室，唱歌也是兩老的興趣之一。（記者蘇健忠／攝影）

照顧蘇法昭的同時，當年的台灣政壇小鋼砲王建煊健康也不如從前了。兩年多前，因頻尿去做檢查，發現攝護腺抗原指數（PSA）高到10以上，正常是6，他超出許多。

被確診為攝護腺癌的當下，「你信不信，我並不害怕，就覺得麻煩，也是有點陰影，大家說癌啊癌啊，怎麼我也搞到得癌了。」

即使如此，王建煊依然乖乖每周一到周五固定的放射線治療加荷爾蒙治療，直到去年底穩定控制。但他還有攝護腺肥大的問題，考量開刀並非一勞永逸，決定聽取醫師建議，他不避諱地告訴大家，「現在跟太太兩人天天都包尿布。」

「親一下！親一下！」曾說有戀妻症的監察院前院長王建煊（左），即使已83歲，每天都...
「親一下！親一下！」曾說有戀妻症的監察院前院長王建煊（左），即使已83歲，每天都要親一親太太蘇法昭（右），堪稱抗老最佳愛情良方。（記者蘇健忠／攝影）

「這社會有很多事不說，是不對的。」蘇法昭說，包尿布沒有什麼，這是返老還童，公布出來，說不定還可以讓包尿布、不敢包尿布的人得到安慰，「有人陪我一起。」

王建煊也分享，醫師建議他包尿布，比較有安全感，「這是真的，現在搭捷運地鐵）、坐車，不怕沒有廁所，演講幾小時，也不會緊張。」

這並非夫妻倆第一次自在看待身體帶來的無常，蘇法昭曾對著一位子宮也被拿掉、非常擔心影響夫妻性生活的朋友現身說法，友人聽完當場放心，感激得不得了；她跟王建煊沒有小孩，也常被問起，她都大方回答，時到今日，她說：「這件事情我沒有遺憾。」

大愛的智慧，不只是無所畏懼的面對，早在20多年前，兩人決定未來捐出大體給陽明大學醫學院，同意書早就寫好了，當時系主任還特別懇請王建煊提供照片，希望放在布告欄，帶動大家響應。

王建煊也早早簽下了器官捐贈卡，王建煊的捐贈器官卡號是200多號，非常前面。

在王建煊與蘇法昭的信念中，將自己的遺憾說出來，讓別人得到鼓勵，更告訴大家，人生雖然有憾，只要坦然以對，都能無所抱憾。

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