83歲王建煊 打造理想「眾人終老居」

「天使居」年後動土，王建煊（左）夫妻倆要讓無子老人比有子還快樂的終老。（記者蘇健忠／攝影）

2021年伊始，位於台北林口無子西瓜基金會旁的老人歌唱教室，卡拉OK應景地放送著《新年快樂》，民歌手王瑞瑜才拿起吉他準備帶唱，基金會創辦人、中華民國監察院前院長王建煊突然從妻子蘇法昭身旁起身，感觸地對現場老人們說：「各位，你們真的快樂嗎？」老了一歲，在世上的日子又短少了，眼看著朋友故舊紛紛先自己而離世，「說沒想過死，那是騙人的！」

台灣 人口2020年首度負成長，根據統計，四年後每五人就有一人65歲以上，480萬個初老人口中，將有四成沒有子女，五成沒孫子。膝下無子的王建煊夫婦，這兩年身體相繼出狀況，一個攝護腺癌、一個輕度失智，對於老老照顧的不易，有著更多的理解與擔心。

要讓孤苦無靠的老人有所依

「要怎麼才快樂得起來呢？」為了讓孤獨無靠的老人有所依，年後即將動土的「天使 居」，終於讓王建煊夫妻多年來打造的理想長照 ，按下夢想啟動鍵。對他們而言，天使居不是等死的養老院，「一想到這些老人住進來，會比有家人還要快樂」，這才是每年新年「快樂」的動力泉源。

從台北政壇「小鋼砲」到愛心「王聖人」，今年83歲的王建煊，始終不變的是無私奉獻。未退休前，他早偕同太太投入公益不遺餘力，2014年從監察院長卸下公職，更是把六年薪資、投入選舉的選票補助款，甚至賣掉外雙溪房子，前後捐了新台幣近1億元（約351萬美元），在海內外成立五個基金會。

其中，2011年成立的「無子西瓜基金會」，就是幫助無子、獨居的老人獲得照顧，一路走來，發現不少散落各個長照機構的長者，獲得的照護品質不一，甚至看過「明明有小孩，父母大筆金錢栽培出國，老爸一過世，卻把老媽留在台灣住在兩坪（約6.5平米）不到的機構。」於是萌生成立「天使居」的念頭，打造心中理想的終身居所。

終身居所「自己做，才能掌握」

「一般照服員能待他們像自己的爸媽嗎？唉，實在不放心，自己做，才能掌握。」四處演講宣導天使居理念的王建煊，正當苦無資金來源時，意外地去年獲得一筆高達新台幣3.8億元（約1339萬美元）的善款。

此時的他，攝護腺癌控制得不錯，但仍因攝護腺肥大頻尿，半夜得起床好幾次，也擔心復發；蘇法昭一年內跌倒五、六次，之後確診為輕度阿茲海默症，需要看顧。這些他人眼中看似的「困難」，卻成了推動天使居的「助力」，錢幸運到位，意味著上帝還要用他，更提醒自己日子有限，得更積極做榮神益人的事。

在王建煊夫婦的長照理想藍圖，天使居將優先提供給「死也死不掉、活也活不好」的無子老人。他特別說明，台灣政府雖規定65歲就可以申請長照服務，但他認為，同樣是獨居無子的老人，一位90歲，另一位70歲，若90歲老人自理能力正常、70歲的這位卻已經「有這病那病」，就會讓70歲先進來，「不單比年齡，要整體來看，這才是愛心。」

如何找到視這些老人如父如母、比兒子女兒還要孝順的照服員呢？王建煊的理想是，來到天使居的工作人員，除了經驗豐富，要有愛心，更重要的是待遇福利要好，底薪和年終優於同業，為了提升照護品質，「外面一個人照顧八個，我們只要顧四個。」

「窮的只剩下房子，不如捐房來住天使居」

有如天使般的家，住起來一定很貴吧？否則，怎可能應付高出一倍以上的人事成本，會不會一年就倒閉？

只見王建煊幽默大笑，他說自己在台灣政壇的信用僅次於馬英九，想得到，當然也要做得到。他表示，就在去年獲得3.8億元捐款的不久，一位87歲的老太太因丈夫去世，自己癌症復發，看了報導打來說要捐出名下房產，希望天使居蓋好為她預留一戶。

雖然經過實際探訪，老太太的狀況還不需要收留，王建煊並沒有接受她的房子，但他注意到，台灣房屋自有率80%，不少老人終其一身，「窮的只剩下房子」。倘若沒有小孩，男性壽命比女性短，老公走了，只剩自己，與其天天望窗看大街，死也死不掉、活也活不好，王建煊鼓勵捐房來住天使居。

天使居目前有兩處，位於林口文化公園對面的預定地被王建煊聲稱示範點，建坪高達700坪（約2314平米），年後動土、明年落成。王建煊特別感謝台達電董事長鄭崇華的支持，讓這棟建築導入新穎的綠色智能照明，相當符合老人健康需求。

「人去愛留」 盼有能力者共襄盛舉

另一處天使居，則是從木柵伯大尼育幼園進行翻新，預計年內完成，以日間照顧為主要對象。

但這兩間天使居，加起來只能收容近百位的長者，對比台灣好幾十萬需要長照的老人，根本不夠！王建煊拋出更大的夢想呼朋引伴，他不藏私且願意無償提供諮詢，只要認同此一理念，歡迎「蓋房子的、有旅館的、有房子的」共襄盛舉，唯有讓「天使居」走進台灣甚至世界各個角落，才能解決老無所依的嚴肅問題。

孔子說：「未知生，焉知死。」這句話倒過來，反而才是王建煊夫婦對生命真實的體現，「誰都會死，要跨出去的動力，就是人去愛留。」

「各位，你們真的快樂嗎？」聽到王建煊的提問，此時的歌唱教室陷入一片沉默。王建煊聲音更低沉了，望著天花板哼起流傳自宋代的民謠：「月兒彎彎照九州，幾家歡樂幾家愁，幾家高樓飲美酒，幾家流落在街頭。」

唱到一半，王建煊哽咽，歌聲停歇。他沉思了一下，重新打起精神說，想到新冠肺炎疫情仍在全球持續蔓延，世界上還有許多人正在受苦受難，他感恩此刻有妻子陪伴無怨無悔行善，面對生命，要讓愛傳出，永不止息。