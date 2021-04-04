王建煊+蘇法昭 牽手一甲子 老來樂觀相伴

退休後，王建煊（右）經常到各地教會演講，身旁一定有妻子蘇法昭如影隨形。（本報資料照片）

即將動土的林口天使居，預計2022年落成，正好是王建煊與蘇法昭結婚60周年，俗稱的「鑽石婚」，台灣 離婚率亞洲第一，結縭一甲子實屬難得，兩老如今有病痛還能樂觀相伴，更是難上加難。

妻子怪怪的 原來失智 了

具俠女性格的蘇法昭，說話坦率不拐彎，面對失智願意放下身段，承認自己「真的變笨」；因攝護腺肥大頻尿的王建煊更自曝兩人現在都要包尿布，蘇法昭還說：「這是返老還童！」接受它、適應它，為老老照顧的健康面對，做出最佳示範。

王建煊和蘇法昭是大學同學，婚後總是形影不離，王建煊甚至說過自己有「戀妻症」，依賴蘇法昭甚深。然而，一年多前，「常沒來由把我罵得要死，她是很優秀的人，以她個性，絕對不會這樣。」這是王建煊察覺妻子怪怪的開始。

接著一天到晚問：「等等是不是要回家了？」王建煊納悶，從外雙溪搬到林口都11年了，家，不就在這嗎？蘇法昭還常常提起：「我爸爸呢？」每次一問，王建煊就提醒：「爸爸20多年前在美國 過世了，你還去參加喪禮過啊」，不到10分鐘，她又問「我爸爸呢？」

有一次，蘇法昭對著王建煊問：「你是我爸爸嗎？」他乾脆反問：「那你知道我叫什麼名字嗎？」被這麼一問，蘇法昭看了他臉好一陣說：「你叫王建煊。」才恍然自言自語：「對喔，王建煊是我先生，不是我爸爸。」

經常恐懼懷疑，也是失智症者初期常現。每天睡覺時間一到，「她就害怕，不斷提醒房門要鎖，鎖一次還不夠，還得上鎖兩次」，跟以前很不一樣。

過去一年多來，蘇法昭莫名跌倒五、六次，第一次跌不到一周又跌，還有一次在三重教會講道結束，才走出來不遠，跟在後面的蘇法昭跌到頭破血流，還是熱心路人趕緊叫救護車。慶幸的是，進出急診室多次，檢查竟然沒大礙，感謝上帝的同時，王建煊開玩笑叫她「蘇鐵頭」。

鶼鰈情深的王建煊夫婦，連病痛都樂觀相伴。（本報資料照片）

發作就罵人 還有條有據

一連串生活改變與意外，王建煊於是帶著蘇法昭就醫，確診為輕度阿茲海默症跟肌少症，「之後就看了很多失智相關的書，對這個疾病愈來愈了解。」

失智症患者經常沒有病識感，針對這一點，王建煊很有感，「她發作時，罵人不但很有力氣，還不是亂罵王八蛋這種，有條有據到我都辯不過來。」而且，前天才罵過，早上一醒來完全忘光，連蘇法昭自己都不明白罵起人為什麼可以這麼鏗鏘有力、條理分明？

「一開始，我始終覺得我很正常，不正常的是他。」父親是台大教授，自己也曾是老師，蘇法昭自認「我一樣聰明，怎可能失智？」然而，聰明的自己也會想，「久了，誰不正常？當然是我。」蘇法昭一次又一次的跟自己說，直到最後坦然承認，自己現在真的變笨了。

再坦然，當然還是有勉強不來的時候，王建煊透露，特別是不想看醫師，「雖然現在是輕度，就那兩個藥，但萬一沒去，萬一有新藥呢，我不放心。」

對於不想去看失智症門診的家人，王建煊提供心法，「幹嘛要說帶他去看失智呢，他不喜歡失智這兩個字，就改說是看神內科，跟醫師講好，不就好了。」

王建煊說，照顧失智的人又沒失智，腦筋轉一轉不就得了，帶點頑皮的笑容還補上一句，「騙人是不可以，不過，善意謊言是對的。」