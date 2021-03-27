我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱「奇蹟藥水」治新冠 委國總統臉書粉專遭凍

崔天凱批拜登對中政策 重開使館看美方誠意

女歌手把「癌症當老師」 學會接納不完美

記者許佳惠／綜合報導
朱俐靜重新檢視過去的人生，發現自己總是習慣忽略內在壓力。（記者林澔一／攝影）
朱俐靜重新檢視過去的人生，發現自己總是習慣忽略內在壓力。（記者林澔一／攝影）

纖瘦的身軀卻能唱出極具爆發力的歌聲，這巨大的反差，是台灣歌手朱俐靜給人的第一印象。從「超偶」出道12年、出過多張專輯的她，在今年的新專輯發表會上，拋出罹患乳癌的震撼彈，嚇壞眾多愛她的粉絲們。

「這個病根本就是像個老師，一直在教我很多事情。」朱俐靜溫柔地說著自己罹癌過程，沒有否認、沒有憤怒、沒有憂鬱，有的只是自我省思：「如果我的生命裡面沒有發生這件事，我就會一直用我原來的模式，少了很多不同的思考方式。」

學會放過自己

朱俐靜說，自己是在前年底連續一、兩個月感到體力變差、身體痠痛，休息也無法改善，就醫才發現罹患乳癌，當下她只是淡淡的問醫師接下來該做什麼，然後聽醫師的話乖乖配合。治療期間，她的心情才開始有起伏，會隨著藥物副作用忽上忽下，「腿的皮膚出現蜘蛛網狀的紅疹，時有時無，當時對任何小事都很介意。」

罹癌後，她曾情緒低落，因為體力大不如前，甚至因為帶病工作、無法預期身體狀態，錄製歌曲的表現不如預期，「以前會逼自己一直重來，從天亮錄到天黑，錄到完美為止。」生病後，大家都很體諒她，狀態不好就Let it go、乾脆去吃飯或休息，不給她壓力，就是這樣舒服的狀態與心情，讓隔天的錄音反而很順利。她也因此感受到需要幫助與接受幫助，原來都是一種愛的表現，不再凡事逼緊自己。

朱俐靜（左）發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。（記者杜建重／攝...
朱俐靜（左）發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。（記者杜建重／攝影）

找出內在壓力

學會不拿過去為難自己、不凡事都跟之前做比較，想通之後，她的心情好轉很多。「以前都以手邊的事優先，想一氣呵成做完，吃飯休息都可以忽略，連搭車都不敢睡，怕醒來要重新開嗓。」就是這樣硬撐，讓身體終於吃不消。朱俐靜重新檢視過去的人生，發現自己總是習慣忽略內在壓力，「壓力揹久了，就忘記它其實滿重的。」癌症就是身體的求救訊號，她聽到了，也給予回應：開始放慢腳步，不再工作滿檔，飲食只吃原形、新鮮食物，也透過靜坐冥想跟身體對話。

正如她新專輯內的歌曲「不完美的完美」、「不夠好也可以」，朱俐靜在收歌時聽得淚流滿面，因為從來沒有人說過，不夠好沒有關係，而且從小接受的教育就是要努力、好還要更好，生病就像老師一樣，教會她重新看待人生。

人生規畫就是把握當下

「當本質不是那麼完美時，感受完不完美卻是自己可以決定的。當你決定賦予100分的意義跟感受，它就是一種完美。我期許自己繼續保持覺察，今天狀態好，也不保證明天會好，所以在每個當下把握機會，抓住重要與想要的，這就是我現在的人生計畫。」朱俐靜笑得甜美，發自內心的覺醒，讓罹癌這件事對她已然雲淡風輕。

朱俐靜也坦言，從沒想過癌症這件事會發生在自己身上，她沒有家族史、飲食也一向克制，而且還年輕，唯一忽略的是沒有定期健檢，也因此她特別呼籲年輕人，別忘記健檢的重要性，也別忘記適時的放鬆身心，別等到身體抗議了，才千金難買早知道。

朱俐靜小檔案

年齡：39歲

癌別：乳癌

癌齡：1年

婚姻狀況：未婚

經歷：超偶第三季總冠軍

代表作：存在的力量

給癌友的一句話：壓力揹久了，會忘記它其實滿重的，不要凡事逼死自己，不完美也是一種完美。

癌症 台灣 教育

上一則

台灣第1人 賴思瑩獲2021亞洲50大最佳甜點主廚

延伸閱讀

疫情延宕…當年假開庭真求婚 佛州律師新人終完婚

疫情延宕…當年假開庭真求婚 佛州律師新人終完婚
林志玲自導自演拍廣告 還用老公AKIRA歌曲

林志玲自導自演拍廣告 還用老公AKIRA歌曲
女歌手胖了14年 醫師立2年計畫減39公斤不復胖

女歌手胖了14年 醫師立2年計畫減39公斤不復胖
碧昂絲1人擁28獎座 刷新葛萊美女藝人紀錄

碧昂絲1人擁28獎座 刷新葛萊美女藝人紀錄

熱門新聞

知名魔術師劉謙。（取自微博）

登春晚8分鐘暴紅 劉謙魔術耍出北京億萬豪宅

2021-03-23 07:00
曾獲奧斯卡提名的男星喬治席格(George Segal)23日離世，享壽87歲。(美聯社)

一代傳奇離世 獲奧斯卡提名男星喬治席格享壽87歲

2021-03-23 22:03
邰肇玫透過不斷地分享，忘記自己抗癌的艱苦過程。(記者侯永全／攝影)

從癌症畢業 邰肇玫：我真心覺得自己會好

2021-03-25 07:00
「蘇爸玩具醫院」院長蘇顯榮巧手延長玩具的生命周期，也與環保局與社企推動環保教育。（記者徐如宜／攝影）

退休工程師變院長 他開「玩具醫院」延續玩具生命

2021-03-22 07:00
來自新加坡的態芮甜點主廚賴思瑩，擁有國際化的多元文化生長背景。（圖：態芮提供）

台灣第1人 賴思瑩獲2021亞洲50大最佳甜點主廚

2021-03-27 02:45
高愛倫（左）與吳定南的第一張合照。（圖：高愛倫提供）

相信愛情才離婚 高愛倫61歲再婚：一輩子都要戀愛

2021-03-13 06:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理
圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫
章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示