女歌手把「癌症當老師」 學會接納不完美

朱俐靜重新檢視過去的人生，發現自己總是習慣忽略內在壓力。（記者林澔一／攝影）

纖瘦的身軀卻能唱出極具爆發力的歌聲，這巨大的反差，是台灣 歌手朱俐靜給人的第一印象。從「超偶」出道12年、出過多張專輯的她，在今年的新專輯發表會上，拋出罹患乳癌的震撼彈，嚇壞眾多愛她的粉絲們。

「這個病根本就是像個老師，一直在教我很多事情。」朱俐靜溫柔地說著自己罹癌過程，沒有否認、沒有憤怒、沒有憂鬱，有的只是自我省思：「如果我的生命裡面沒有發生這件事，我就會一直用我原來的模式，少了很多不同的思考方式。」

學會放過自己

朱俐靜說，自己是在前年底連續一、兩個月感到體力變差、身體痠痛，休息也無法改善，就醫才發現罹患乳癌，當下她只是淡淡的問醫師接下來該做什麼，然後聽醫師的話乖乖配合。治療期間，她的心情才開始有起伏，會隨著藥物副作用忽上忽下，「腿的皮膚出現蜘蛛網狀的紅疹，時有時無，當時對任何小事都很介意。」

罹癌後，她曾情緒低落，因為體力大不如前，甚至因為帶病工作、無法預期身體狀態，錄製歌曲的表現不如預期，「以前會逼自己一直重來，從天亮錄到天黑，錄到完美為止。」生病後，大家都很體諒她，狀態不好就Let it go、乾脆去吃飯或休息，不給她壓力，就是這樣舒服的狀態與心情，讓隔天的錄音反而很順利。她也因此感受到需要幫助與接受幫助，原來都是一種愛的表現，不再凡事逼緊自己。

朱俐靜（左）發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。（記者杜建重／攝影）

找出內在壓力

學會不拿過去為難自己、不凡事都跟之前做比較，想通之後，她的心情好轉很多。「以前都以手邊的事優先，想一氣呵成做完，吃飯休息都可以忽略，連搭車都不敢睡，怕醒來要重新開嗓。」就是這樣硬撐，讓身體終於吃不消。朱俐靜重新檢視過去的人生，發現自己總是習慣忽略內在壓力，「壓力揹久了，就忘記它其實滿重的。」癌症 就是身體的求救訊號，她聽到了，也給予回應：開始放慢腳步，不再工作滿檔，飲食只吃原形、新鮮食物，也透過靜坐冥想跟身體對話。

正如她新專輯內的歌曲「不完美的完美」、「不夠好也可以」，朱俐靜在收歌時聽得淚流滿面，因為從來沒有人說過，不夠好沒有關係，而且從小接受的教育 就是要努力、好還要更好，生病就像老師一樣，教會她重新看待人生。

人生規畫就是把握當下

「當本質不是那麼完美時，感受完不完美卻是自己可以決定的。當你決定賦予100分的意義跟感受，它就是一種完美。我期許自己繼續保持覺察，今天狀態好，也不保證明天會好，所以在每個當下把握機會，抓住重要與想要的，這就是我現在的人生計畫。」朱俐靜笑得甜美，發自內心的覺醒，讓罹癌這件事對她已然雲淡風輕。

朱俐靜也坦言，從沒想過癌症這件事會發生在自己身上，她沒有家族史、飲食也一向克制，而且還年輕，唯一忽略的是沒有定期健檢，也因此她特別呼籲年輕人，別忘記健檢的重要性，也別忘記適時的放鬆身心，別等到身體抗議了，才千金難買早知道。

朱俐靜小檔案

年齡：39歲

癌別：乳癌

癌齡：1年

婚姻狀況：未婚

經歷：超偶第三季總冠軍

代表作：存在的力量

給癌友的一句話：壓力揹久了，會忘記它其實滿重的，不要凡事逼死自己，不完美也是一種完美。