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從癌症畢業 邰肇玫：我真心覺得自己會好

記者許佳惠／綜合報導
邰肇玫透過不斷地分享，忘記自己抗癌的艱苦過程。(記者侯永全／攝影)
邰肇玫透過不斷地分享，忘記自己抗癌的艱苦過程。(記者侯永全／攝影)

仔細打理化療後剛長出的新髮，整理服裝儀容，看起來神清氣爽的台灣民歌手邰肇玫，一開口說話中氣十足：「我一罹癌就跟癌症希望基金會說，來拍我的紀錄片，我來當示範，我答應大家一定會好起來。」

再苦都不掉淚 還幫先生打氣

七年前，邰肇玫56歲，快要進入更年期，經血反而滴滴答答流不停，直到流出一塊手掌大的血塊、看似豬肝般的血凍，她才驚覺「不太妙」，就醫後確診罹患子宮內膜癌第三期。

「我只知道是不好的東西，切掉就好，沒想到是癌症，但我真心覺得自己會好起來耶！」罹癌後邰肇玫積極配合治療，手術切除子宮、卵巢、淋巴，加上一連串化療，副作用再多、再苦她都沒掉過淚，反而是丈夫哭得最慘。

「我先生在職場上呼風喚雨，但在家裡就是好好先生，連女兒都覺得爸爸很弱。」邰肇玫笑得甜蜜，「為了我，他哭好幾次，這嚇到我了，我跟他說會好起來啦！不要哭，要這樣講他才會堅強。」

去年舉辦的「民歌45高峰會」中，邰肇玫（左三）與多位民歌手唱出歌迷的青春回憶。(...
去年舉辦的「民歌45高峰會」中，邰肇玫（左三）與多位民歌手唱出歌迷的青春回憶。(記者許正宏╱攝影)

治療期間當志工 為癌友加油

化療期間，邰肇玫頂個大光頭，照樣當志工到病房探視癌友，很多病人看到她，忍不住落淚，「他們看到我，終於看到了希望，因為我走過來了，我知道他們的痛在哪裡。」邰肇玫說，其實當志工分享，是一種自我療癒的過程，她就是透過不斷地分享，忘記自己抗癌的艱苦過程。「生命本來就有很多痛苦，每講一次，就過濾整理一次，越講就越不會糾結，講到後來，我能分享的越來越少，因為痛都化解掉了。」

邰肇玫也發現，癌症病人百百種，有的不承認自己罹癌，有的會變得驕氣，覺得罹癌就是老大，所有人都要讓著他，這兩種其實都不好。「我唯一一次仗著癌症欺負人，就是欺負木吉他（合唱團）。」邰肇玫大笑著說，當時是她發病後第二年，剛結束化療，和一群民歌手搭遊覽車要到新竹演出，「大家想喝飲料，我剛好坐最前面，木吉他叫我下車買，我就大喊『你們竟然要癌症病人幫買飲料！』結果一群大男人爭先恐後下車跑腿。」

化療指甲變黑 就擦黑指甲油

她哈哈大笑，「我個性不記仇、不跟自己過不去，有脾氣就發出來，不會把垃圾往心裏放。」或許也因為她的豁達爽朗，讓癌症治療的苦都算不上什麼。化療落髮，她就變換各種頭巾、帽子，戴上大耳環；指甲變黑，她就擦黑色指甲油，展露不一樣的風情，「我就是要漂漂亮亮的出門，就算復發像個不定時炸彈，我照樣好吃好睡。」

撐過癌症最危險的前五年，邰肇玫已經算是「畢業生」，她鼓勵癌友「出來當志工好得更快！因為當志工要愛別人，你才會更愛自己，要愛上自己的每一面，才能幫人打氣。」而在抗癌過程中，邰肇玫也拿到碩士學位，論文主題就是以自己為例談病人角色，就像她所說的：「癌症就是生病而已，只是治療久一點，跌一大跤，爬起來就好了。」

邰肇玫小檔案

年齡：63歲

癌別：子宮內膜癌第三期

癌齡：7年

婚姻狀況：已婚，育有一女

經歷：80年代民歌手，創作

歌曲達200多首

代表作：《如果》、《奔放奔放》、《心痛的感覺》、《最後的戀人》等

給癌友的一句話：癌症就是生病而已，只是治療久一點，跌一大跤，爬起來就好了。

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