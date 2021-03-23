登春晚8分鐘暴紅 劉謙魔術耍出北京億萬豪宅

知名魔術師劉謙。（取自微博）

五度登上大陸央視春晚表演的台灣魔術師劉謙，近年定居北京 。劉謙在北京的家，有像迷宮的10公尺長廊，還有製作魔法道具的工作室，不上舞台表演，劉謙就投入網路魔術教學，他希望魔術更普及，培養更多人對魔術的喜愛，樂在其中。

上一個牛年（2009年），劉謙以八分鐘的魔術表演，首登大陸央視春晚，喊出「見證奇蹟的時刻」一舉暴紅。超人氣讓他2009到2013年連四年登春晚，2019年又再次回歸春晚舞台。

今年又逢牛年，劉謙依舊活躍在大陸舞台市場，陸媒分析，劉謙耍魔術的技巧沒有多高，但最大的特點是將魔術變成娛樂性極強的表演，像小品、脫口秀和魔術的結合體，讓人眼前一亮，為之風靡。

只是，魔術在大陸市場畢竟是小眾娛樂，熱潮退去，前幾年劉謙在娛樂新聞和綜藝節目曝光次數和流量大減，很多人因此好奇，不上春晚後，劉謙在做什麼？

《魯豫有約》節目探訪了劉謙在北京的工作室「謙君一法製作」，也曝光他的豪宅面紗。劉謙在北京的家，坐落在北京市朝陽區，面積上千平方公尺。

令人好奇的是，北京朝陽區的房價 每平方公尺至少人民幣七、八萬元，劉謙的工作室房價已相當新台幣3億多元的（約1055萬美元）豪宅，這也是他登陸打拚以來的最大投資 。

事實上，近十年投資北京房地產的確穩賺不賠，市場戲稱「北京房價漲幅跑贏印鈔機」。統計發現，北京市新房均價從2009年每平方公尺人民幣1.4萬元，上漲至5.5萬元，上漲3.9倍遠高於全大陸新房均價漲幅1.9倍。而屬於內環核心區的北京朝陽區在2019年底二手房的平均售價每平方公尺已漲至7萬3198元。

既然是工作室，劉謙設計有魔法辦公室、道具存放間、魔法工作間、神祕道具間、私人小劇場等。其中，神秘道具製作間是屬於高度機密的地方，從不對外開放，也是劉謙以及團隊最為機密的所在，劉謙透露，「新魔術幾乎都是在此房間研發出來的」。

工作室樓上，就是劉謙的住家，一進門的長廊，足足有10公尺長。劉謙將長廊一分為二，一邊展示自己的作品、獲獎證書、人物合影；另一邊是兒子的專屬塗鴉牆。劉謙認為，把一面大牆交給兒子隨意塗鴉，隨性鍛鍊孩子的思維想像力，是給孩子最好的陪伴和教育。

劉謙近年在北京定居，是因為立業又成家。