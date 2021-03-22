退休工程師變院長 他開「玩具醫院」延續玩具生命

「蘇爸玩具醫院」院長蘇顯榮巧手延長玩具的生命周期，也與環保局與社企推動環保教育。（記者徐如宜／攝影）

「蘇爸玩具醫院」院長蘇顯榮10年前從電子公司退休 ，開始含飴弄孫、遊山玩水的生活。因為幫孫子修玩具，女兒建議可以造福更多人，他便精進電子專長，2017年開辦玩具醫院，除了延長玩具的生命周期，也與環保局與社企推動環保教育 。

68歲蘇顯榮原是電子工程師，他說，當初是女兒回家時帶回孫子壞了的玩具，家裡剛好有測試電表，順手檢查，三兩下維修就好了。

女兒建議乾脆來開玩具醫院，他以為是開玩笑，沒想到在臉書 貼出訊息，竟獲熱烈回應，很多人都把玩具送來修理。於是「蘇爸玩具醫院」有了網頁，女兒當小編、兒子設計專屬Logo，蘇爸「出診」時，甚至還會穿上白袍，胸前繡著「玩具醫院院長」。

「玩具有時是情感的連結。」蘇顯榮說，有些玩具對主人都有特殊意義，有的是傳了兩、三代，有的是故人的情誼。他有回接到一隻約旦的骨董驢子玩偶，因為主人很想再看看這隻驢子快樂跳舞的樣子，只好動員妻子沈坤珠先拆除絨毛外表，把內部機械全翻查了一遍，好不容易才找出問題。

蘇爸玩具醫院偶爾也接受「急診」，曾有自閉症的孩子非常依賴一個玩具，玩具壞了讓他情緒非常不穩，媽媽趕緊將玩具送到玩具醫院。但依掛號順序，可能得等候一個多月，蘇爸知道原因，加開急診修復寄回，媽媽和孩子感動地寄來謝卡。

民眾送來維修的玩具百百款，有30幾年前的「E.T.外星人」機器玩偶，有藏家的黑武土電話機、彈珠台等。最難修的是過去有陣子非常流行的條碼式、磁條式讀卡語言學習機，蘇顯榮仔細測試、檢查電路板，才能讓讀卡機起死回生。